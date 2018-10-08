"الشارقة للتراث" يطلق تطبيقه الذكي في أسبوع جيتكس 2018

الشارقة 24:

يشارك معهد الشارقة للتراث في معرض أسبوع جيتكس للتقنية 2018، ضمن جناح إمارة الشارقة، بهدف تعريف الجمهور بالتراث المادي واللامادي عن طريق استخدام التقنيات الحديثة وبطريقة تكنولوجية من أجل التسهيل على الجمهور المتلقي واستقطاب شريحة واسعة منهم.

وأكد سعادة الدكتور عبد العزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث، أن مشاركة المعهد في أسبوع جيتكس للتقنية، تأتي بهدف تعريف الجمهور بما يقدمه معهد الشارقة للتراث من أنشطة وفعاليات، وتعريفهم بالدبلومات المهنية المطروحة لهذا العام، بالإضافة إلى إبراز دور وجهود المعهد في مختلف المجالات العملية والميدانية والأكاديمية.

وسيعرض معهد الشارقة للتراث، ضمن منصته في أسبوع جيتكس للتقنية 2018، الموقع الإلكتروني للمعهد، كما سيتم إطلاق تطبيق معهد الشارقة للتراث للهواتف الذكية، وعرض تقنية العالم الافتراضي، بالإضافة إلى عرض إصدارات المعهد إلكترونياً، ومن ضمنها مجلة "الموروث"، ومجلة "مراود"، ومنشورات المعهد الدورية، إلى جانب عرض مشاركات المعهد الدولية في آخر 3 سنوات.

ولفت الدكتور المسلم، إلى أن المعهد يحرص على المشاركة في مختلف الفعاليات والأنشطة العالمية والمحلية، فهي محطة لقاء من أجل تبادل المعلومات المعارف والخبرات والتجارب، كما أنها فرصة لتوطيد العلاقات بين الجهات والهيئات والمؤسسات من أجل البحث في مختلف الوسائل والسبل والآليات التي تعزز من جهود حفظ التراث وصونه ونقله للأجيال.