نخبة من الأدباء العرب في ضيافة "الشارقة الدولي للكتاب"

الشارقة 24:

يستضيف معرض الشارقة الدولي للكتاب، في دورته الـ 37، التي تنظمها هيئة الشارقة للكتاب، نخبة من الأدباء والمفكرين العرب، الذين يقدمون لجمهور الثقافة والأدب، عدداً من الندوات والجلسات النقاشية والحوارية، التي تقام ضمن فعاليات المعرض، في الفترة من 31 أكتوبر وحتى 10 نوفمبر المقبل، في مركز إكسبو الشارقة.

وتضم قائمة الضيوف كلّاً من معالي زكي أنور نسيبة وزير دولة، ومعالي الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، ومعالي راشد عبد الله النعيمي، وسعادة السفير عمر غباش سفير الدولة لدى الجمهورية الفرنسية، والروائية الجزائرية أحلام مستغانمي، الحائزة على جائزة نجيب محفوظ للعام 1998 عن روايتها ذاكرة الجسد، والروائي والشاعر الفلسطيني الأردني إبراهيم نصر الله، الحائز على الجائزة العالمية للرواية العربية "البوكر" للعام 2018.

كما تجمع القائمة الإعلامي والروائي المصري إبراهيم عيسى، الذي أصدر أكثر من 35 كتاباً في الفن والسياسة والفكر والسيرة الذاتية والقصة والرواية، والكاتب والمصور المصري أحمد مراد، صاحب رواية "الفيل الأزرق"، التي جاءت ضمن القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية "البوكر" في العام 2014، والروائي والقاص الدكتور الكويتي طالب الرفاعي، الفائز بجائزة الدولة، والجائزة الخاصة لمعرض القاهرة للكتاب، عن مجمل الأعمال القصصية والروائية في العام 2013.

ومن دولة الإمارات العربية المتحدة، يشارك كلٌ من الأديب والروائي والباحث سلطان العميمي، والممثل والمخرج والأكاديمي الدكتور حبيب غلوم، والشاعرة والإعلامية شيخة المطيري، والمحاضرة والمدربة في مجال التراث بدرية عبيد الحوسني، والشاعرة والروائية صالحة عبيد غابش، والشاعر والصحافي محمد البريكي، والكاتب والباحث الدكتور ماجد عبد الله بوشليبي، والكاتبة إيمان اليوسف، والشاعر والأديب عادل خزام، والشاعرة خلود المعلا، والشاعر طلال سالم، والشاعر والكاتب والباحث في التراث أحمد محمد عبيد، والشاعرة والكاتبة بشرى عبد الله، والشاعر حسن النجار، والشاعرة حمده خميس، والشاعر والباحث عبد الله الهدية، والشاعر محمد العمادي، والشاعرة والكاتبة هدى السعدي.

ومن المملكة العربية السعودية، يشارك الروائي أسامة بن محمد المسلم، صاحب العديد من المؤلفات الأدبية أبرزها رواية "خوف"، والسلسلة الروائية "بساتين عربستان"، والمجموعة القصصية "صخب الخسيف"، وسلسلة ملحمة البحور السبعة "لج"، و"وهج البنفسج"، وغيرها، كما تشارك الكاتبة والإعلامية والمنتجة مريم الغامدي، أول سعودية تنشئ مؤسسة إنتاج فنية وإعلامية، وأول عربية تنتج أول فيلم عربي روائي في البيئة، والشاعر السعودي جاسم الصحيح، الفائز بجائزة سوق عكاظ الدولية للشعر العربي الفصيح بدورة الـ 12.

كما يشارك من المملكة كلٌ من الأكاديمي والإعلامي الدكتور فهد بن عبد الله الطياش، المستشار وأستاذ الإعلام المشارك في جامعة الملك سعود، والمشرف على الإدارة والتحرير في صحيفة رسالة الجامعة، والدكتور والإعلامي محمد الغندور، أشهر طبيب عربي في موقع اليوتيوب، كما تشارك الناقدة والأكاديمية الدكتورة ميساء زهدي الخواجا، الأستاذ المشارك بقسم اللغة العربية في كلية الآداب بجامعة الملك سعود.

ومن الكويت، يستضيف المعرض الكاتب والروائي عبد الوهاب السيد الرفاعي، أبرز الكُتّاب الروائيين الخليجيين المختصين بأدب الخيال العلمي، وعلوم ما وراء الطبيعة، والأدب البوليسي، والشاعرة والروائية والكاتبة المسرحية فوزية شويش السالم.

ومن العراق يشارك في المعرض كل ٌ من الكاتب الروائي زهير كريم، والكاتبة والباحثة الإعلامية بثينة الناصري.

ومن جمهورية مصر العربية، يشارك الكاتب والشاعر الدكتور مدحت العدل، والدكتور أحمد عمارة، استشاري الصحة النفسية والطاقة الحيوية، والروائي والمترجم أحمد عبد اللطيف، الذي ترجم من الإسبانية ما يزيد عن 20 كتاباً، والروائية والباحثة رشا عدلي محمد، والروائي والكاتب الدرامي والمسرحي سعيد سالم، والكاتبة والشاعرة والإعلامية مروة مأمون، والأكاديمي والمترجم الدكتور سليمان العطار.

ومن السودان، يستضيف المعرض كلاً من الأكاديمي وعالم الاجتماع الدكتور حيدر إبراهيم، مدير مركز الدراسات السودانية والعربية، ورئيس تحرير مجلة كتابات سودانية، والشاعرة والإعلامية روضة الحاج، الحاصلة على المركز الرابع في برنامج أمير الشعراء، والفائزة بلقب أفضل شاعرة عربية باستفتاء وكالة أنباء الشعر 2008، وجائزة شاعرة عكاظ 2012.

ومن لبنان، تشارك الكاتبة والروائية علوية صبح، والروائي والشاعر والمفكر أنطوان الدويهي، ومن فلسطين يشارك الكاتب والروائي الدكتور المتوكل طه، والروائية والقاصة حزامة حبايب.

ومن المغرب، تشارك الكاتبة والأكاديمية الدكتورة لطيفة لبصير، أستاذة تعليم عالي بجامعة الحسن الثاني بنمسيك في الدار البيضاء، والناقد والباحث نجيب العوفي، أستاذ الأدب والنقد في جامعة محمد الخامس بالرباط.

ومن الأردن، تشارك الأكاديمية الدكتورة رزان إبراهيم، أستاذة الأدب والنقد الحديث بجامعة البترا الأردنية.

ومن سوريا، يستضيف المعرض الروائي فادي عزام، والروائي والناقد نبيل سليمان، والروائي خليل صويلح.

ومن الجزائر، يشارك كلٌ من أمين الزاوي، والكاتب الدكتور مصطفى فاسي.

ومن تونس الروائي الحبيب السالمي، ومن البحرين تشارك الكاتبة فوزية رشيد.

وتحفل الدورة الـ 37 من معرض الشارقة الدولي للكتاب ببرنامج ثقافي متكامل يضم الكثير من الندوات الفكرية والأدبية، والجلسات الحوارية والنقاشية، والأمسيات الشعرية، فضلاً عن حفلات تواقيع الكتب، التي تتيح لزوار المعرض فرصة اقتناء أحدث إصدارات الكتاب العرب.