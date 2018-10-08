طلاب فن في الأردن يجدون الراحة في إبداع الخزف

الشارقة 24 – رويترز:

يقضي عشاق للفن في الأردن بضع ساعات كل أسبوع في العمل على كتلة من الطين تدور فوق عجلة خاصة بصنع الفخار، ليحولوها ببطء لأشكال متعددة، وتمثل هذه فترة راحة مطلوبة جداً لهم في ظل ازدحام حياتهم وكثرة ضغوطها.

دروس تعليم صنع الخزف، التي تُنظم عدة مرات أسبوعياً، هي من بين أكثر الأنشطة شهرة في مركز الإبداع الفني في العاصمة الأردنية عمان.

وينتظم نحو 20 طالباً في مستويات مختلفة بدورات مركز الإبداع الفني، وكان من بينهم نور ناصر ذات الـ 28 عاماً، والتي أتمت كل الدورات بالمركز وتعمل حالياً مدربة فيه.

وبعد تشكيل الطين في هيئته النهائية الخاصة بآنية خزفية، يتم وضعه في فرن بدرجة حرارة عالية لعدة ساعات.

ويبدع الطلاب الفنانون أشياء منها الصحون وأواني الشاي وأدوات زخرفية.