د. خالد الهنداسي: "معهد التراث" يحقق نجاحات مشهودة بدعم حاكم الشارقة

الشارقة 24 - وليد الشيخ:

أشاد الدكتور خالد الهنداسي مدير فرع معهد الشارقة للتراث بمدينة دبا الحصن، بجهود معهد الشارقة للتراث، وحرص إدارته على نشر ثقافة الحفاظ على التراث، وترسيخه في ذاكرة الأجيال في مختلف ربوع الإمارة.

وأضاف في تصريحات لـ "الشارقة 24"، على هامش دورة تدريبية نظمت بدبا الحصن، أن المعهد وبدعم لا محدود من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حقق نجاحات لافتة في وقت قياسي، لا سيما في خططه التوسعية.

واعتبر أن صاحب السمو حاكم الشارقة، حريص على توفير كافة سبل الدعم اللازمة لتحقيق رسالة وأهداف المعهد، وتسخير كافة الإمكانات المادية والبشرية، للقيام بدوره على أكمل وجه.

وعن الدورة التي نظمها المعهد بمدينة دبا الحصن، لفت الهنداسي إلى أن هدفها الرئيس هو التعريف بمفهوم وأسس الجمع الميداني، وسبل حفظ التراث، مثمناً حرص عدد من كبار رواة دبا الحصن على المشاركة في الدورة.