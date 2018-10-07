د. سعيد الحداد: "حفظ التراث" مسؤولية مجتمعية تحتم تضافر الجهود

الشارقة 24 - وليد الشيخ:

اعتبر الدكتور سعيد الحداد، مدير فرع معهد الشارقة للتراث، بمدينة كلباء، أن المعهد يعمل على تكثيف دوراته التدريبية ولقاءاته التعريفية مع مختلف شرائح المجتمع، وشركائه الاستراتيجيين من الدوائر الحكومية.

وأضاف في تصريحات لـ "الشارقة 24"، على هامش دورة نظمها المعهد بدبا الحصن، أن أهمية مثل هذه الدورات، تكمن في تعزيز التوعية بأهمية التراث وسبل المحافظة عليه.

ولفت الحداد إلى تكثيف البرامج التدريبية في مدن المنطقة الشرقية، لما تلمسته إدارة المعهد من مردود وأثر إيجابي من قبل المشاركين، خاصة بعد الانتهاء من التأسيس، ووضع الأطر الرئيسة لانطلاقة المعهد وتوسع أنشطته.

وأوضح مدير فرع كلباء، أن اهتمامات المعهد في نشر التوعية لا تقف عند الفئات العمرية الأكبر سناً، وإنما تشمل مختلف الأعمار، لتأسيس جيل ملم بقيمة المأثور وسبل الحفاظ عليه.

واختتم الدكتور الحداد، بالإشارة إلى أن حفظ التراث مسؤولية مجتمعية، ينبغي لتحقيقها تضافر الجهود كافة، وتفعيل المسؤولية الذاتية للأفراد والمؤسسات كافة.