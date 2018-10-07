د. أحمد مرسي: "الشارقة للتراث" يبذل قصارى جهده لحفظ المأثور والهوية

الشارقة 24 - وليد الشيخ:

اعتبر الدكتور أحمد علي مرسي، مستشار التراث المعنوي بمعهد الشارقة للتراث، أن المعهد يبذل قصارى جهده لتنفيذ خطته الاستراتيجية الهادفة لحفظ المأثور والهوية.

وأكد د. أحمد مرسي في تصريحات لـ "الشارقة 24"، على هامش دورة تدريبية نظمها المعهد، الأحد، بمدينة دبا الحصن، أن المعهد قطع أشواطاً هائلة في سياق زيادة أنشطته لتشمل مختلف أرجاء الإمارة، حيث افتتح 3 فروع في مدن خورفكان وكلباء ودبا الحصن، فيما يجري العمل على افتتاح فرع جديد بمدينة الذيد خلال الفترة المقبلة.

وأوضح مستشار التراث المعنوي، أن المعهد ومن خلال خطة محكمة يعمل على الجمع العلمي المنظم، والتوثيق، والتصنيف، ووضع نتائج دراساته وأبحاثه في مجال التراث، على قواعد بيانات، مع تكوين أرشيف "مرقمن" يتسم بالدقة والشمولية.

وعلى نطاق موازٍ، يقوم المعهد ومن خلال كافة مرافقه بإعداد الكوادر العلمية المتخصصة لتنفيذ مهام المعهد، لافتاً إلى توجهات المعهد بالتوسع في برامجه الأكاديمية، والدراسات العليا لدرجتي الماجستير والدكتوراه، مع الدبلومات المهنية التي يوفرها أمام الراغبين من خريجي الجامعات، في مختلف التخصصات.

وأشاد الدكتور أحمد علي مرسي، بالدعم اللا محدود للمعهد وأنشطته، من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وهو ما يمكن المعهد من تحقيق رسالته في الحفاظ على المأثور والهوية.