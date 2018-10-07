معهد الشارقة للتراث يختتم دورته في الشرقية

الشارقة 24 - وليد الشيخ:

نظم معهد الشارقة للتراث، يوم الأحد، فعاليات دورته التدريبية، تحت عنوان "التراث.. أسس ومفاهيم"، وذلك بالمركز الثقافي في مدينة دبا الحصن، بحضور عدد من المسؤولين في المعهد وفروعه بالمنطقة الشرقية.

أشرف على تقديم الدورة، التي سبق تنظيمها لعدد من موظفي مركز التواصل الثقافي بدائرة الأوقاف بالشارقة، علاوة على تنظيمها في مدينتي كلباء وخورفكان، الدكتور أحمد مرسي مستشار التراث المعنوي بالمعهد، والدكتور سعيد الحداد مدير فرع المعهد في كلباء.

واستهدفت الدورة، عدداً من موظفي الدوائر الحكومية بالشرقية، والعاملين بفروع المعهد، وهدفت إلى التعريف، من خلال محاورها، بمفهوم التراث بمختلف أنواعه، وتعزيز الوعي بكيفية المحافظة على مكوناته.

وأوضحت عائشة عبيد غابش مدير إدارة العلاقات العامة والتشريفات بالمعهد، أن الدورة تأتي ضمن سلسلة الفعاليات التدريبية، التي ينظمها المعهد، انطلاقاً من خطته الاستراتيجية، وتنفيذاً لتوجيهات سعادة الدكتور عبد العزيز المسلم رئيس المعهد.

وأضافت غابش، أن المعهد يحرص على تكثيف مثل هذه البرامج، لا سيما في مدن المنطقة الشرقية، حيث لقيت الدورة إقبالاً واستحساناً من جميع فئات المجتمع.

وأشادت مدير إدارة العلاقات العامة والتشريفات بالمعهد، بتفاعل المشاركين في الدورة، من مختلف شرائح المجتمع، واعتبرت أن الإقبال على مثل هذه الدورات، يدفع المعهد لتقديم المزيد من البرامج، وثمنت جهود إدارات فروع المعهد بالشرقية والمشرفين على تقديم الدورة، بتوفير إمكانات إنجاحها.