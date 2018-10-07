"الشارقة للفنون" تعلن قائمة الفنانين في بينالي الشارقة 14

الشارقة 24 – وام:

يقدم بينالي الشارقة في دورته الـ 14، الذي ينطلق مارس المقبل، تحت عنوان "خارج السياق"، أعمال ما يقرب من 90 فناناً من جميع أنحاء العالم وأكثر من 60 تكليفاً جديداً والعديد من الأعمال الفنية التي لم يسبق عرضها من قبل.

ويسعى البينالي، الذي يقام خلال الفترة من 7 مارس إلى 10 يونيو المقبلين، إلى استكشاف إمكانيات وأهداف إنتاج الفن عندما تتم تغذية الأخبار من خلال احتكار المصادر، وتنامي الخيال في التاريخ، وتشتت أفكار المجتمع على الدوام.

وسيقدم القيمون زوي بوت، وعمر خليف، وكلير تانكوس ثلاثة معارض حافلة بالأعمال والتجارب، متضمنة التكليفات الكبرى، والأعمال التركيبية العامة، والعروض والأفلام لإنشاء سلسلة من المحرضات المتعلقة بالكيفية التي يتم فيها التفاوض على شكل ووظيفة "غرفة الصدى"، أو ما يشير إلى تأثير السياقات المكرسة في الحياة المعاصرة، لتتجه نحو تعدد الأصداء من الداخل.

كما سيقدم كل من بوت وخليف وتانكوس ثلاثة مناهج مبرمجة متميزة لـ "لقاء مارس"، الذي تنظمه مؤسسة الشارقة للفنون سنوياً، ويجمع بين الفنانين المحليين والدوليين والقيمين والباحثين وغيرهم من ممارسي الفنون، الذين يستكشفون قضايا الفن المعاصر من خلال برنامج حوراي وعروض أداء حيث يتزامن لقاء مارس 2019 مع افتتاح بينالي الشارقة 14 .

وأكدت الشيخة حور القاسمي رئيس مؤسسة الشارقة للفنون، أنه تهيمن على الحياة المعاصرة المعلومات المتضاربة والتواريخ المتقلبة، وهي حقيقة تطرح أسئلة مهمة حول مسار الفن المعاصر، فضلاً عن الظروف التي يتم فيها ذلك، مضيفةً، أنه يقدم كل من زوي بوت وعمر خليف وكلير تانكوس وجهات نظر مختلفة لهذه الأسئلة، وهي تمثل معاً التحديات الشائكة التي يواجهها فنانو اليوم والمجتمع ككل، وأن بينالي يأتي ليعمق من سياق هذه الأسئلة من خلال أعمال فنية محرضة للتفكير، وكثيراً ما ستكون تجريبية، وليأتي لقاء مارس مكملاً لها، ومتيحاً الفرص لاستكشاف هذه الأعمال وموضوع البينالي بشكل أعمق.

وستعرض الأعمال الخاصة ببينالي الشارقة 14 "خارج السياق" في المباني والساحات في مناطق الفنون والتراث في مدينة الشارقة، وكذلك في استوديوهات مؤسسة الشارقة للفنون في الحمرية، وفي مدينة كلباء الساحلية الشرقية، وأماكن أخرى في إمارة الشارقة، حيث ستستكشف موضوعات تتراوح بين الهجرة والشتات إلى مفاهيم الوقت والتواريخ المفسرة، مما يعطي الفنانين إمكانية استكشاف القصص.