انطلاق الدورة الثانية للخط العربي في الجامعة القاسمية

الشارقة 24:

انطلقت مؤخراً الدورة الثانية للخط العربي التي تنظمها إدارة الشؤون الثقافية، بدائرة الثقافة، بالتعاون مع "الجامعة القاسمية" في مقر الجامعة، وذلك بعد نجاح الدورة الأولى، الموجهة لطلبة الجامعة من الجنسين، وتأتي هذه الدورة في إطار التعاون مع المؤسسات الحكومية والتعليمية المختلفة، وفي ظل توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لوصول رؤيته الرامية للاهتمام بتعليم الخط العربي لمختلف شرائح المجتمع.

وأكد الأستاذ محمد القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية بدائرة الثقافة، أن هذا النشاط يأتي ضمن خطة برنامج "كتاتيب" لتعليم وتحسين الخط العربي في عامه الرابع، بغية التوسع للوصول إلى شرائح المجتمع بمختلف فئاته، وتم استئناف دورة الخط في الجامعة القاسمية، بإشراف برنامج "كتاتيب" أحد برامج إدارة الشؤون الثقافية الهادفة لتعليم الخط العربي في مساجد الشارقة والمؤسسات التعليمية المختلفة، وتتضمن الدورة جائزة "الجامعة القاسمية" للمبدعين في الخط العربي والرامية إلى تشجيع المواهب الطلابية.

وقد اعتمدت إدارة الشؤون الثقافية بدائرة الثقافة تنظيم الدورات للجامعة بالتوافق مع الفصل الأكاديمي الدراسي للطلبة والطالبات، بمعدل 80 طالباً لكل فصل، وتشكيل مجموعتين من الطلاب "مبتدئة ومتقدمة"، مع إمكانية إنتاج أعمال خطية بنهاية الفصل الأكاديمي الحالي، ويفرغ لهذا الغرض مدرسين متخصصين من قبل برنامج " كتاتيب"، يتدرب الطلبة على أيديهم فنون الخط العربي، للتمكن منها وإتقانها.

ومن المقرر أن تستمر الدورة على مدار العام الدراسي، ويقوم بالتدريس اثنان من أساتذة الخط العربي في برنامج "كتاتيب"، وأغلب الطلبة المنتسبين من الجدد والمستوى المتقدم، وهم من الطلبة المستمرين ضمن البرنامج من العام الماضي، وجرى في هذا الإطار تجهيز القاعات الدراسية للفئتين البنين والبنات بأحدث التقنيات لإنجاح الدورة الثانية.

كما سيقام معرضاً فنياً يضم أهم الأعمال المنجزة، والتي سينتجها الطلبة على مدار العام، ويرمي هذا التعاون بين دائرة الثقافة والجامعة القاسمية إلى الارتقاء بمستوى الخط العربي لدى الطلبة، وتنمية مهاراتهم الخطية، وإبراز وتشجيع المواهب المتميزة، وصقل مواهبهم في مجال الخط العربي.