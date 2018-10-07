رئيس "الشارقة للتراث" ضيف شرف في مؤتمر محافظة إربد

الشارقة 24:

شارك سعادة الدكتور عبد العزيز المسلّم، رئيس معهد الشارقة للتراث، كضيف شرف في مؤتمر محافظة إربد الثالث في الأردن، تحت عنوان "حوران الثقافة والتراث"، في أكتوبر الجاري، حيث قدم ورقة عمل في اليوم الأول حول اهتمام إمارة الشارقة بالتراث الثقافي، وجهود معهد الشارقة للتراث في هذا المجال، كما قام بإدارة جلسة خلال اليوم الثاني الذي قدمت فيه 6 أوراق عمل، تضمنت الحديث عن "الطرب والموسيقى والحكاية في حوران: أنثروبولوجيا الجغرافيا والديموغرافيا".

وعلى هامش المؤتمر التقى سعادة المسلم، عدداً من المختصين والخبراء في مجال التراث الثقافي الأردنيين، وقدم لهم شرحاً مفصلاً حول الأنشطة والبرامج التي يضطلع بها المعهد، وكذلك المراكز التابعة له، وأهمها مركز التراث العربي ومركز الحرف الإماراتية، وقدم عرضاً تفصيلياً حول منشورات المعهد من الكتب والمنشورات، وكذلك مجلة المعهد العلمية "الموروث"، ومجلة "مراود" الإخبارية.

وأكد سعادة الدكتور المسلم، أن الموروثات الشعبية الأردنية، تعكس تنوع نسيجها الاجتماعي الذي يشكل فسيفساء ثقافية اجتماعية ثرية وغنية، نسجت من خيوطها لوحة تراثية أردنية، تنوعت بأصالة البوادي والأرياف والحضر، وحملت عبق الماضي ونكهة وذكريات الآباء والأجداد، كما أن لدى الأشقاء الأردنيين تراثاً غنياً وعريقاً ومتنوعاً، جذوره ضاربة في عمق التاريخ.

وقدم المسلم شروحات وافية عن تجربة الإمارات عموماً وتجربة المعهد خصوصاً، في موضوع التراث، وعن دور ومكانة وجهود المعهد في مختلف المجالات والمستويات التي تتعلق بالتراث وكيفية صونه وحفظه ونقله للأجيال، سواءً من خلال تلك الأنشطة والفعاليات والبرامج التي ينظمها وينفذها المعهد، عملياً وميدانياً على مدار العام، أو من خلال المسارات الأكاديمية والمعرفية التي تتجلى بعدة مستويات، من بينها تأسيس مكتبة الموروث، وإصدار مجلة الموروث العليمة المحكمة، والعديد من الإصدارات والكتب والمطبوعات التي تعنى بشؤون التراث، وكذلك هو الحال مع برنامج الدبلومات المهنية.

وضمن الجولات الرسمية زار سعادة الدكتور عبد العزيز المسلّم جامعة اليرموك، وهي من أعرق الجامعات الأردنية والعربية، وكان في استقباله رئيس الجامعة ونائب الرئيس والعمداء، وبحثوا سبل التعاون بين معهد الشارقة للتراث والجامعة، وتم في ختام اللقاء تبادل الهدايا التذكارية.