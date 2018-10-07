مهرجان المفرق للشعر العربي 4 يختتم فعالياته بأمسية شعرية

الشارقة 24:

اختتمت مساء أمس السبت، فعاليات مهرجان المفرق للشعر العربي 4، بأمسية شعرية في قاعة بلدية المفرق الكبرى، في محافظة المفرق، شارك فيها الدكتور محمد مقدادي، علي الفاعوري، محمد أبوهديب، غازي الذيبة، و أحمد أبو سليم.

تميزت هذه الدورة للمهرجان بتنقل فعالياته لمواقع ثقافية في العاصمة عمان، وتم افتتاح أنشطة المهرجان في مسرح أسامة المشيني في عمّان، وفي اليوم الثاني أقيمت أمسية شعرية في المكتبة الوطنية بمدينة عمان، بمشاركة شعراء الأردن من مختلف المحافظات، تراوحت قصائدهم بين الشعر العمودي والنثر، أبرزهم: الدكتور إبراهيم السعافين، الدكتورة مها العتوم، سميح الشريف، مظهر عاصف، زهير أبوشايب، الدكتور إبراهيم الكوفحي، وفاء جعبور، الدكتور عز الدين المناصرة، عمر شبانة، عبد الله أبو شميس.

فاز بعض من الشعراء المشاركين بجائزة الشارقة للإبداع العربي في دوراته سابقة، كما تميزت هذه الدورة بعروض تراثية وفقرات فنية من الفلكلور الأردني.

وكرم سعادة عبد الله محمد العويس رئيس دائرة الثقافة في الشارقة، المشاركين، بحضور الأستاذ محمد إبراهيم القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية في الدائرة، والأستاذ محمد البريكي مدير بيت الشعر في الشارقة، والأستاذ فيصل السرحان مدير بيت الشعر في المفرق.

بدوره، أعلن مدير الشعر في المفرق عن عزم البيت في الاستمرار للانفتاح والانتقال في محافظات المملكة الأردنية الهاشمية، مشيراً إلى عزم البيت اعداد كتاب توثيقي لأنشطة بيت الشعر في المفرق منذ افتتاحه، حيث يضم الكتاب جميع الأنشطة والفعاليات التي نظمها البيت، بالإضافة إلى إصدار مجموعة دواوين شعرية من خلال دائرة الثقافة في الشارقة تضاف إلى مجموعة دواوين أصدرت سابقاً.

وأثنى المشاركون والحضور على الدور الريادي لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في دعمه المادي والمعنوي للحراك الثقافي العربي، وأشادوا برؤية سموه السديدة، التي جعلت من الشارقة عاصمة للثقافتين العربية والإسلامية، مما أهلها للنهوض بالثقافة وإبرازها على الصعيد العالمي.

ومن القراءات الشعرية التي القاها الشعراء المشاركون الشاعر أحمد بوسليم:

"في المقهى نجلس في ركن مهجور

نرتشف العتمة نرقب ظلاً منسياً

ظل يدوس على الجدران

كأن العاشق بين الفينة والفينة

يحتاج إلى هدنة حب

كي يعرف كيف بوسع الدمعة

أن ترتق ثقباً في الماء"

أما الشاعر غازي الذيبة قرأ من قصائده:

"لو أن من أقصى المدينة خافقاً

يروي حكايتهم على الأسماع

لتوقفت بهبوبهم ريح الرؤى

وترنحت أوجاعي

لو أنهم مروا على الصبوات

وانكفئوا وداعاً من أحبتهم

وراحوا بعدها للنهر

لتزوج الفيروز بالبهت المعتق

واستراح مع التلال"

و قرأ الشاعر أحمد المقدادي :

"شهران مرا ايها الورد

لا زهرة تحنو ولا تشدو

لا برق يرشقني وأحمله

وأنا سعيد قيدي الوعد

هيء لنا يا حب أغنية

ليضج في أعماقي الوجد"

كما قدم الشاعر علي الفاعوري أبيات شعرية:

"لا شيء كالبحر قال البحر وارتعدا

مستسلماً لقضاء الله متئدا

لم ينتظر مركبي المكسور خاطره

شوقاً لعينين من لونيها ولدا

عينان من زرقة الأحلام صوتهما

نامت على لحنه العشاق ذات صدى"

والشاعر مظهر عاصف قرأ:

"فلسطينية أنت وراح يقلب الدفتر

ويكتب قبل أن يسأل

وتهمتها عروبتها

كتهمة جدها الأول

وتهمتها دماء العرب

تجري في خواصرها

فما حملت سوى خمسا

ولا وضعت سوى حنظل"