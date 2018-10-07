"الشارقة السينمائي للطفل" يستضيف بطل فيلم كتاب الأدغال

الشارقة 24:

يحلّ الممثل الأميركي الصاعد "نيل سيثي" بطل فيلم "كتاب الأدغال" الذي جسّد شخصية ماوكلي الشهيرة، ضيفاً على الدورة السادسة من مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للطفل، التي تنظمها مؤسسة "فنّ"، خلال الفترة من 14 – 19 أكتوبر في قاعة الجواهر للمناسبات والمؤتمرات بالشارقة.

واستطاع سيثي من خلال تأديته لدور إحدى أكثر الشخصيات المحببة لدى الأطفال من أن يكرّس نجوميته الخاصة في الفنّ السينمائي، بعد أن أكد على موهبة كبيرة يمتلكها في هذا المجال، فالممثل ذو الـ 14 عاماً، أتقن لعب دور شخصية ماوكلي الخيالية المستوحاة من كتاب الأدغال، وهو عبارة عن مجموعة من القصص التي كتبها المؤلف البريطاني "رديارد كيبلينج".

تدور أحداث فيلم "كتاب الأدغال" حول فتى صغير يعيش مع مجموعة من الذئاب حيث وجدته الذئبة الأم وحيداً في الغابة فأخذته وربّته مع صغارها وأنعمت عليه بالرعاية والحنان، ومع مرور الوقت استطاع ماوكلي أن يؤسس لعلاقات صداقة كثيرة مع الحيوانات أمثال الدب "بهالو" والنمر الأسود "باجيرا"، والقرد وغيرهم، لكن حيواناً واحداً ظل يكرهه وكان ينتظر الفرصة لإيذاء الصبي، إنه النمر "شير خان".

سيثي: ماوكلي يشبهني

وفي مقابلة إعلامية على هامش أحد المهرجانات العالمية، أشار سيثي إلى أن لعب شخصية مثل ماوكلي تتطلب جهداً كبيراً ولياقة بدنية عالية كون القصة تحتوي على مشاهد حركية كثيرة يجب على الممثل إتقانها، كما لفت إلى أن العمل إلى جانب أسماء سينمائية عالمية أمثال بيل موراي، وبن كينغسلي، وإدريس إلبا، وغيرهم أمر يدعو للفخر في بداية المسيرة، ووصف سيثي أن علاقته بماوكلي قائلاً: "أنا عنيد مثله وأشبهه في الشكل، ولدينا قواسم مشتركة كثيرة".

ويشارك في المهرجان هذا العام 31 دولة يقدمون 138 فيلماً من إجمالي 500 فيلم تقدمت للمشاركة، حيث يعتزم الحدث عرض 54 فيلماً من 17 بلداً عربياً وعالمياً تُعرض لأول مرة عالمياً في كلّ من منطقة الشرق الأوسط ومنطقة الخليج والإمارات، ضمن فئات الأفلام الروائية الطويلة، والوثائقية، والرسوم المتحركة، والدولية القصيرة، وفئة أفلام الطلّاب وفئة الأفلام العربية، منها 12 فيلماً يعرض لأول مرة على مستوى العالم، و34 تعرض في منطقة الشرق الأوسط، و7 أفلام تعرض على مستوى الإمارات وفيلماً واحداً يعرض على مستوى دول الخليج.

كما يقدم المهرجان أكثر من 40 ورشة عمل متخصصة في مجال صناعة الأفلام يقودها نخبة من الخبراء، إلى جانب مجموعة متنوعة من الجلسات الحوارية التي تتطرق إلى الحديث عن أهم التفاصيل الخاصة بابتكار الأفلام السينمائية ومناقشة القضايا المتعلقة بالتحولات التي طرأت على هذه الصناعة وتسليط الضوء على التحديات التي تواجه المنتجين والمخرجين والعاملين في مجال السينما.