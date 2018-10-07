وفاة السوبرانو الإسبانية مونسرات كاباليه عن 85 عاماً

الشارقة 24 – رويترز:

أفاد مسؤولون طبيون بأن السوبرانو الإسبانية الشهيرة مونسرات كاباليه توفيت، السبت، عن 85 عاماً، بعد مسيرة حافلة نجحت خلالها في إيجاد مكان للغناء الأوبرالي بين قوائم موسيقى البوب.

وذكر طاقم العمل في مستشفى سان باو بمدينة برشلونة بأن كاباليه فارقت الحياة في المستشفى، وأشارت وكالة الأنباء الإسبانية إلى أنها عانت من مشاكل صحية لسنوات.

وأصدرت دار أوبرا "جران تياتر ديل ليسيو" التي توجد في مدينة برشلونة وغنت كاباليه على مسرحها أكثر من 200 مرة بياناً وصفتها فيه بأنها "إحدى أهم مغنيات السوبرانو في التاريخ".

ووصفت العائلة المالكة الإسبانية كاباليه بأنها "سيدة الأوبرا العظيمة وأسطورة الثقافة العالمية والأفضل بين الأفضل"، وأضافت في تغريدة أن "شخصيتها وصوتها الفريد سيبقيان معنا دائماً".