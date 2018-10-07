ناشئة الشارقة يستعرضون إبداعاتهم المسرحية في مهرجان الدن

الشارقة 24:

شارك فريق ناشئة الشارقة المسرحي بمجموعة من العروض الاحترافية في مختلف ألوان الفنون المسرحية، في مهرجان الدن العربي 2018، الذي تنظمه فرقة مسرح الدن للثقافة والفن في مسقط بسلطنة عُمان، والذي تقام فعاليات نسخته الثالثة خلال الفترة من 7 إلى 12 أكتوبر الجاري، تحت شعار "التسامح والسلام".

وتتمثل مشاركة الناشئة في مهرجان الدن العربي، في تقديم 3 عروض مسرحية، تُعد نتاجاً لورش تدريب برنامجي "الفنون المسرحية"، و"فنون العرائس وخيال الظل"، اللذين نظمتهما ناشئة الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين خلال العام الجاري 2018.

وتأتي المشاركة ضمن خطة ناشئة الشارقة الطموحة لتعزيز مهارات أبنائها في مختلف ألوان الفنون المسرحية بمستوياتها المتقدمة، بالتعاون مع الهيئة العربية للمسرح، وجمعية المسرحيين.

ويجسد الناشئة حياة رجل فقير يجتهد في السعي بحثاً عن لقمة العيش ويتعرض لمفارقات عديدة في الشارع، في العرض الأول الذي يحمل عنوان "المهرج"، والذي يُعد نتاجاً لورشة فن الإيماء "البانتومايم" من الحركة إلى المشهد تدريب الفنان سعيد سلامة.

ويستعرض الناشئة مهاراتهم في حركة الجسد وإيقاعها للوصول إلى المشاعر الداخلية، والتي اكتسبوها في ورشة فنون المسرح من النص إلى العرض، في العمل الثاني الذي يأتي بعنوان "أيام سمنهرور" تدريب الفنان مرعي الحليان، وتدور أحداثه حول انشغال سكان المدينة بقضية الشوّاء والحمال، ولم ينتبهوا إلى الخطر الحقيقي الذي يهدد أمن بلدهم، المتمثل في اللصوص الذين يرهبون القوافل ويسرقون البيوت.

وسيطبق الناشئة ما تعلموه في ورشة فنون العرائس من الفكرة إلى العرض، من تقنيات تحريك العرائس وفنون التفاعل معها، في العرض الثالث بعنوان "ليلى والذئب"، تدريب الفنان الأسعد المحواشي، وهي نفس القصة الشعبية المعروفة، ولكن بعد أن أعاد الناشئة صياغتها، وأضافوا تعديلات على سيناريو النص، والبناء الدرامي لتسلسل أحداث القصة برؤية جديدة.

وأشارت فاطمة محمد مشربك مدير ناشئة الشارقة بالوكالة، إلى أهمية مشاركة الناشئة في مهرجان الدن العربي، كونه فرصة رائعة أمامهم لتمثيل أقرانهم، وإمارة الشارقة، ودولة الإمارات العربية المتحدة، في دولة عربية شقيقة.

ولفتت إلى أن هذه المشاركة تأتي انطلاقاً من حرص ناشئة الشارقة على إتاحة الفرصة لأبنائها في استعراض مهاراتهم الفنية والتعبير عن مواهبهم المسرحية بشكل مباشر أمام الجمهور وكوكبة من نجوم الفن المسرحي، إضافةً إلى تعريف المجتمع الخليجي والعربي بما تقدمه ناشئة الشارقة من برامج وفعاليات تسهم في خدمة الناشئة والشباب.

وأكدت المشربك أن ناشئة الشارقة حريصون على تطوير مهارات أبناءهم على أيدي نخبة من المدربين الأكفاء من مختلف دول الوطن العربي، بالتعاون مع الهيئة العربية للمسرح وجمعية المسرحيين الإماراتيين، لتفعيل تواجدهم الفني محلياً وعربياً وعالمياً، لأن الطموح لا ينتهي عند حد معين، بل يحتاج إلى الاستمرارية.

ويتكون فريق ناشئة الشارقة المسرحي من عبد الله محمد صالح وخالد عبد الغفور، والإخوة الثلاثة أحمد ومحمد وماجد علي سالمين وعبد الرحمن عبد الغفور، إلى جانب سيف سعيد المازمي وجاسم فهد الحمادي وخميس خلفان الشامسي وحمد جمعة أحمد، والشقيقان عبد الله وعمران يعقوب الحمادي، إضافةً إلى منصور خميس المهيري وحميد إبراهيم البلوشي وعلي عبد الله الشامسي.

ويرافق الناشئة خلال مشاركتهم في المهرجان شهاب العوضي رئيساً للوفد، والمخرج عدنان سلوم مشرفاً فنياً، وكل من الفنانين مرعي الحليان والأسعد المحواشي وسعيد سلامة وإبراهيم حيدر وظلال جابي ومحمد جمال.