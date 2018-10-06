القاهرة تحتفل بفائزي جائزة الشارقة للإبداع العربي

الشارقة 24:

تستعد العاصمة المصرية القاهرة، للاحتفال بالفائزين بجائزة الشارقة للإبداع العربي، بدورتها الـ22، في إبريل 2019، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

جاء ذلك، خلال لقاء محمد إبراهيم القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة بالشارقة، إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية، حيث نقل تحيات صاحب السمو حاكم الشارقة للوزيرة، ومبادرة سموه بنقل الاحتفال بالفائزين إلى الدول العربية، واختيار سموه القاهرة كأولى العواصم التي يقام فيها الاحتفال باعتبارها بوابة الثقافة العربية.

وأوضح القصير، أن جائزة الشارقة للإبداع العربي، تتواصل وتثري الإبداع العربي، وتأخذ بيد الشباب المبدع، الذين يتلمسون خطواتهم الأولى على درب الكتابة في كافة محاورها، حتى أصبحت أيقونة الجوائز العربية، حين انطلقت في 1997، بتعليمات ورعاية من صاحب السمو حاكم الشارقة، في مبادرة فريدة.

وأوضح مدير إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة بالشارقة، أن كل الجوائز العربية كانت موجهة للمبدع المحترف، حتى جاءت مبادرة صاحب السمو حاكم الشارقة، لدعم إبداع الشباب، والأخذ بيدهم إلى التألق والبروز والتعريف بهم، من خلال تقديم الدعم المعنوي والمادي لهم، والاحتفال بهم وطباعة إصدارهم الأول، وصقل تجاربهم بورشة نقدية.

من جانبها، أشادت الوزيرة المصرية، بالدور الريادي لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، على كافة الأصعدة وبالأخص الثقافي، مشيرة إلى أن هذا الدور أسهم في الإبقاء على واقع الحراك الثقافي العربي، ورعاية الشباب العربي، من خلال جائزة تعنى بإبداعاتهم ومواهبهم، وتتكفل برفد المكتبة العربية بمنجزات إبداعية، ما جعل الشارقة تحظى عن جدارة بلقب عاصمة دائمة للثقافة العربية والإسلامية .

وتم خلال اللقاء، اختيار مسرح دار الأوبرا، وقاعة المجلس للثقافة في القاهرة، لإقامة برنامج حفل الجائزة- الإصدار الأول.

والتقى وفد دائرة الثقافة بالشارقة، الدكتور سعيد المصري الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة في مصر، والدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا بالقاهرة، للتعرف على أماكن الاحتفال بالجائزة.