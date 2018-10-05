برعاية حاكم الشارقة.. انطلاق مهرجان المفرق للشعر العربي

الشارقة 24:

برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، انطلقت مساء الخميس، فعاليات مهرجان المفرق للشعر العربي بدورته الرابعة، في مسرح أسامة المشيني بالعاصمة الأردنية عمان، بحضور سعادة عبد الله محمد العويس رئيس دائرة الثقافة في الشارقة، ومحمد إبراهيم القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية بالدائرة، ومحمد البريكي مدير بيت الشعر في الشارقة، وهزاع البراري الأمين العام لوزارة الثقافة الأردنية، وفيصل السرحان مدير بيت الشعر في مدينة المفرق.

ونقل سعادة عبد الله العويس، تحيات صاحب السمو حاكم الشارقة للحضور، مؤكداً أن سموه يحرص كل الحرص على متابعة أنشطة بيوت الشعر في الوطن العربي، مقدراً الجهود المبذولة في إنجاح مسعاها النبيل، بتمين وتعزيز الروابط العربية المشتركة.

وأعرب سعادته في كلمة له، بحفل افتتاح المهرجان، عن سعادته واعتزازه بانعقاد الدورة الرابعة لملتقى المفرق للشعر العربي، مستكملاً مسيرة النجاح لبيت الشعر في المفرق، الذي يأتي ضـمـن مبادرة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مؤكداً أن هذا النجاح يستمد معناه من التعاون المشترك بين وزارة الثقافة الأردنية ودائرة الثقافة بالشارقة، مشيراً سعادته إلى أن الأردن كان أول بلد عربي يلبّي هذه المبادرة، تأكيدًا من المملكة على عمق العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة الأردنية الهاشمية.

وتوجه سعادة رئيس دائرة الثقافة بالشارقة، بالشكر إلى وزارة الثقافة الأردنية لتعاونها المشترك من أجل رفعة الثقافة العربية، لافتاً إلى أن هذا التعاون يجسد أهمية الثقافة ودورها البنّاء في المجتمعات، بفضل القيادة الرشيدة في البلدين الشقيقين، وأعرب عن تمنياته للأشقاء في الأردن وللمهرجان كل النجاح والتوفيق.

من جانبه، حيا البراري في كلمته، جهود صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وأشاد بمبادرات سموه الثقافية المتوالية، التي تعم الوطن العربي، وهنأ الحضور بانعقاد الدورة الرابعة لمهرجان المفرق للشعر العربي، معرباً عن سعادته بأن تحتضن مدينة عمان حفل افتتاح المهرجان في مسرح أسامة المشيني، ومسرح المكتبة الوطنية، منوهاً بالدور المهم الذي يقوم به بيت الشعر في المفرق، وتنقل أنشطته بين محافظات المملكة.

وكان المهرجان قد بدأ بكلمة لمدير بيت الشعر في المفرق، أعرب فيها عن ترحيبه بضيوف المهرجان والحضور، مشيراً إلى أن المهرجان يقام هذا العام، في عدد من المواقع بعمان ومحافظة المفرق على مدار ثلاثة أيام، بمشاركة نخبة من فرسان الكلمة والقافية من شعراء الأردن، الذين حطت ركابهم في رحاب بيت الشعر، التي أطلق عنانها وبارك مسيرتها صاحب السمو حاكم الشارقة برؤيته الثاقبة، وفكره المنتمي للعروبة.

واستمرت مراسم الافتتاح بوصلة غنائية من التراث الأردني، ثم أمسية شعرية للدكتور إبراهيم السعافين، والدكتورة مها العتوم، وسميح الشريف، ومظهر عاصف، وزهير أبو شايب.

أما فعاليات اليوم الثاني، في المكتبة الوطنية بعمان، فتبدأ بأمسية شعرية للدكتور إبراهيم الكوفحي، ووفاء جعبور، والدكتور عزالدين المناصرة، وعمر شبانة، وعبد الله أبو شميس، على أن تختتم الفعاليات بقاعة مدينة المفرق.