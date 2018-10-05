محمد السويجي يُشيد بشمولية فعاليات دائرة الثقافة

الشارقة 24 - وليد الشيخ:

أعلن محمد صالح السويجي مدير إدارة المنطقة الشرقية بدائرة الثقافة، أن الدائرة تعمل جاهدة على تنويع فعالياتها، وتحقيق عناصر الشمولية في مضمونها ونطاقها الجغرافي.

وأوضح السويجي في تصريحات لـ "الشارقة 24"، على هامش تنظيم القافلة الثقافية لمدينة الذيد، أن إدارة المنطقة الشرقية، ومن خلال برنامجها الثقافي، تحرص على الوصول لمختلف مدن وقرى المنطقتين الشرقية والوسطى.

وأشار إلى أنه انطلاقاً من فلسفة الدائرة وخطتها الاستراتيجية للنصف الثاني من العام الجاري، نظمت قافلتها الثقافية من مدينة الذيد، بتوليفة مميزة من الفعاليات التي تنوعت بين الفلكلور الشعبي، والعرض المسرحي، والأمسية الشعرية، والأوبريت الدرامي.

وفي الختام، أثنى مدير إدارة المنطقة الشرقية بدائرة الثقافة، على جهود المجلس البلدي وبلدية مدينة الذيد، وتعاونهما مع الدائرة، في إنجاح القافلة وتحقيق أهدافها الرامية، لإبراز وترسيخ الموروث الشعبي للمدينة، والتأكيد على هوية نسيجها الاجتماعي، بكل مكوناته من عادات وتقاليد.