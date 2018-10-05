د. محمد بن هويدن: القافلة الثقافية مرآة تعكس عراقة الذيد

الشارقة 24 - وليد الشيخ:

أعلن سعادة الدكتور محمد عبد الله بن هويدن رئيس المجلس البلدي لمدينة الذيد، أن دائرة الثقافة بإمارة الشارقة، تلعب دوراً بالغ الأهمية في الحفاظ على الهوية والموروث الشعبي، من خلال فعالياتها الهادفة والمتنوعة.

واعتبر سعادته في تصريحات لـ "الشارقة 24"، على هامش فعاليات القافلة الثقافية بالذيد، التي نظمتها الدائرة، يوم الخميس، أن القافلة بمثابة مرآة تعكس عراقة المدينة وموروثها الشعبي.

ورأى سعادة رئيس المجلس البلدي لمدينة الذيد، أن القافلة بفقراتها المتعددة اجتذبت شرائح المجتمع كافة، حيث قدمت فعاليات عدة تناسب الأطفال والسيدات والرجال، مشيراً إلى أنها قدمت للجمهور العروض المسرحية، والأوبريت الدرامي، والأمسية الشعرية، فضلاً عن العديد من الفقرات الفلكلورية والأهازيج الشعبية.

وفي الختام، أكد سعادة الدكتور محمد عبد الله بن هويدن، أن القافلة نجحت في إيصال رسالتها للجمهور، بالتمسك بعاداتنا الأصيلة، كونها تعتبر جزءاً لا يتجزأ من هوية هذه المنطقة ومكونها الثقافي، وموروثها الشعبي الأصيل.