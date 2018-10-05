القافلة الثقافية بالذيد تستحضر تاريخها وموروثها الراسخ

الشارقة 24 - وليد الشيخ:

نظمت دائرة الثقافة في المنطقة الشرقية، يوم الخميس، فعاليات قافلتها الثقافية بمدينة الذيد، بحضور الشيخ سعيد بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بخورفكان، ووسط إقبال لافت من أهالي المدينة والمنطقتين الوسطى والشرقية.

بدأت فعاليات القافلة التي احتضنتها القرية التراثية، بافتتاح معرض فني تشكيلي ضم عشرات اللوحات المميزة، التي احتفت بالمرأة الإماراتية برسومات زيتية خطتها أنامل مبدعات مراكز الفنون بالمنطقة الشرقية.

وضم المعرض، الذي افتتحه الشيخ سعيد بن صقر القاسمي، العديد من الأعمال الخزفية الإبداعية، فضلاً عن بعض المخطوطات المميزة، والتي نالت استحسان الحضور.

جمع كبير من المسؤولين والأهالي رافقوا فعاليات القافلة، كان في مقدمتهم سعادة خميس السويدي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى، وسعادة د. محمد عبد الله بن هويدن رئيس المجلس البلدي لمدينة الذيد، ومحمد السويجي مدير إدارة المنطقة الشرقية بدائرة الثقافة.

واستمتع الحضور في مستهل الفعاليات، بمجموعة مميزة من الأهازيج والرقصات الفلكلورية لفرقة دبا الحربية، مصحوبة بأبيات شعرية ورزفات شعبية.

وشارك مسرح رأس الخيمة بعرض مسرحية بعنوان "منصور وفراشة الأميرال"، وهي من تأليف حميد فارس، وإخراج محمد حاجي، وحملت رسائل عدة هدفت إلى ترسيخ قيم التسامح والتعايش بين الكائنات في سلام ووئام.

وكان الجمهور على موعد مع أمسية شعرية، أطربت الحضور بجميل القصائد العاطفية والوطنية، ألقاها على مسامعهم الشعراء عوض النعيمي، وعبد الله بن ذيبان، وعلي الشوين.

وكان الختام مع العرض الأضخم في فعاليات القافلة، والذي تمثل في أوبريت درامي استعراضي جاء بعنوان "فلي الشريعة"، وهو من أفكار محمد السويجي، ورؤية الباحث الدكتور سالم زايد الطنيجي، وتأليف وسيناريو حميد فارس، وإخراج مبارك ماشي.

جسد الأوبريت نمط حياة أهالي الذيد قديماً، حيث عاشوا على الزراعة لما تزخر به المدينة من بساتين ومزارع وأفلاج المياه التي اعتمدوا عليها في سقايتهم.

وفي تسلسل درامي أبرز موروث الأهالي من عادات وتقاليد، تتجلى فيها سمات الجود والكرم، سلط الأوبريت الضوء على ماضي المدينة في استقبال أهل الحضر، وتآلف الرجال والنساء من أهالي الذيد في حسن ضيافة الغرباء.

ووسط أجواء من الاستقرار والطمأنينة، يواجه أهالي الذيد مشكلة طارئة تتمثل في نضوب "فلي الشريعة" وهو أشهر أفلاج المياه وينابيعها في المنطقة، ليخيم القلق والحزن على المنطقة، وترتفع أكف أهلها بالتضرع إلى الله عز وجل بأن تعود المياه إلى مجاريها.

وسرعان ما جاءت البشارة، بعودة مياه الفلي، ولتدب الحياة في أوصال المنطقة مجدداً، فتعم الفرحة على الجميع، وتنعم المنطقة ببهجتها المعتادة وسلامها واستقرارها.

في الختام، قام الشيخ سعيد بن صقر القاسمي، يرافقه سعادة د. محمد عبد الله بن هويدن، ومحمد السويجي، بتكريم المشاركين ورعاة القافلة من مؤسسات وأفراد.