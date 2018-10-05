نادي الذيد يحتفي بصانع الأجيال "الخاجة" في يوم المعلم

الشارقة 24:

ضمن مبادراتها الوطنية، قامت لجنة التنمية الثقافية والمجتمعية بنادي الذيد الثقافي الرياضي، بزيارة إلى المعلم الأستاذ عبد الرحمن عبد الغفار الخاجة، وذلك في منزله الكائن بمدينة الشارقة.

وتأتي الزيارة في إطار رد الجميل للرعيل الأول من المعلمين، وتفاعلاً مع المناسبات المجتمعية، مثل اليوم العالمي للمعلم، الذي يصادف 5 أكتوبر من كل عام.

وأكد سالم بن هويدن رئيس مجلس الإدارة، أن النادي أخذ على عاتقه إطلاق مثل هذه المبادرات التي تحتفي بالشخصيات الوطنية التي أسهمت في مسيرة الوطن.

ومن جانبه، ثمن الخاجة هذه المبادرة من نادي الذيد، وقال إنها ليست بغريبة على النادي السباق دائماً للمبادرات المجتمعية وتقديره للرعيل الأول.

ويعتبر الخاجة من أوائل المعلمين في منطقة الذيد، حيث بدأ بالتدريس سنة 1968 في أول مدرسة نظامية في المنطقة الوسطى، وذلك ضمن كادر من المعلمين المواطنين والعرب الأوائل، ثم انتقل للتدريس في مدينة الشارقة، وعاد مجدداً إلى منطقة الذيد ليعمل مع الأستاذ حميد ناصر الزري على تأسيس مكتب المنطقة التعليمة في الوسطى ليصبح مساعداً لمدير المكتب ثم إدارة المكتب.