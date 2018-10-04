وكالة أنباء الإمارات تبدأ تقديم خدمة التقارير المجتمعية

الشارقة 24 – وام:

بدأت وكالة أنباء الإمارات "وام"، تقديم خدمة "التقارير المجتمعية" المرئية والمكتوبة للشركاء داخل الدولة وخارجها.

فقد بثت اليوم الخميس، أول تقاريرها المجتمعية، والذي تناول موضوع الرسوم الصخرية في إمارة الفجيرة، وما تقدمه من قراءة تاريخية دقيقة للحضارات التي تعاقبت على المنطقة.

وسيتلقى الشركاء الاستراتيجيون في وكالات الأنباء والصحف والمجلات ومحطات الإذاعة وقنوات التلفزة والمواقع الإلكترونية تقريراً مجتمعياً كل أسبوع عبر "خدمة البث"، كما أنه بالإمكان مطالعة هذه المواد عبر منصات "وام" على مواقع التواصل الإلكتروني.

تأتي خدمة التقارير المجتمعية الجديدة في إطار العمليات التطويرية المستمرة التي تشهدها "وام" لتنويع محتواها إلى جانب توفير خدمات إعلامية متميزة للشركاء الاستراتيجيين داخل الدولة وخارجها.

وتتيح الخدمة الجديدة مواد إعلامية نوعية تسلط الضوء على أبرز المعالم السياحية والتاريخية الفريدة التي تزخر بها الدولة، إضافة إلى طرح قصص نجاح أبطالها تحدوا الصعاب من أجل تحقيق إنجازات للدولة.

كما تأتي خدمة التقارير المجتمعية في إطار حرص الوكالة على تعزيز الشراكة مع جميع المؤسسات الحكومية والخاصة في الدولة.