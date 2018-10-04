"ثقافية الشارقة" تنظم 52 نشاطاً محلياً وعربياً في أكتوبر

الشارقة 24:

تتواصل الفعاليات الثقافية التي تنظمها دائرة الثقافة بالشارقة، محلياً وعربياً، حيث يشهد شهر أكتوبر الجاري 52 فعالية ثقافية، منها 50 نشاطاً محلياً في كل من الشارقة، ومدينة الذيد، ومدينة دبا الحصن.

يتضمن البرنامج محاضرات حول إخراج العمل الفني، شعارات تجارية بالخط العربي، جولة في خط القيرواني، الزخارف النباتية وأثرها الجمالي في اللوحة الخطية، خطوات تطوير المستوى، سيرة خطاط، شرح الحلية الشريفة "الجزات، القراين 4، خورفكان، دبا الحصن".

أما الورش المتنوعة فهي دراسة الكتلة والفراغ في خط الثلث، وكيفية كتابة الخط على الكنفاس، وأدوات الخطاط وكيفية استعمالها.

فيما تشتمل عروض الفيديو والصور على: تطور التركيب في خط الثلث من الماضي إلى الحاضر، تمرين على كتابة الأسماء بخط النسخ، عرض أعمال الخطاط سامي افندي في خط الثلث، صور لوحات تشكيلية بالخط العربي، أعمال الخطاط محمد طاهر الكردي، استاذ خط النستعليق لأمير فلسفي، تمرينات بخط الديواني "حرف الصاد".

كما ويتخلل الأنشطة المحلية أيضاً قافلة ثقافية عن "سفر في الذاكرة تكريس للقيم" في القرية التراثية في مدينة الذيد، والقافلة تشمل أنشطة فنية – مسرحية – تراثية.

هذا ويتضمن البرنامج "مهرجان دبا الحصن الثقافي بدورته الثانية"، إضافة للملتقى الشهري للشعر الشعبي "شعراء من الأردن"، وندوة حول "تجربة الشاعرة الإماراتية في المسابقات الشعرية" حيث تقام الفعاليتين في قصر الثقافة بالشارقة.

تتضمن الأنشطة الخارجية مهرجان المفرق للشعر العربي، بدورته الرابعة من 4 إلى 6 أكتوبر 2018، الذي يقام ببيت الشعر في المفرق، وفي المملكة المغربية ليالي الشعر في وجدة "وجدة عاصمة للثقافة العربية 2018"، الذي يتواصل على مدار 3 أيام في بيت الشعر بتطوان، يشارك فيه شعراء ونقاد في أمسيات شعرية وجلسات نقدية.