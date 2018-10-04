نورة الكعبي تزور معرض "الأشكال الفاعلة للنحت" بالشارقة

الشارقة 24 - وام:

زارت معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، المعرض الفني الذي تنظمه هيئة الشارقة للمتاحف، بعنوان "الأشكال الفاعلة للنحت الاجتماعي"، وذلك بمتحف الشارقة للفنون.

واطلعت معاليها، خلال الزيارة، على مجموعة الأعمال الفنية التي أبدعها الفنانان التشكيليان، السعودي عبد الناصر غارم، والنمساوي هيمو زوبيرنيغ، واللذان يعدان من أبرز وأشهر الفنانين الموهوبين بما يقدمانه من أعمال هامة في مجال الفن التصوري على مستوى العالم، فضلاً عن مجموعة هامة من الأعمال الفنية الأخرى مثل التراكيب الضخمة والأفلام واللوحات.

والتقت معالي نورة بنت محمد الكعبي الفنان التشكيلي السعودي عبد الناصر غارم، الذي قدم لمحة عن أسلوب عمله، وكيف استلهم الأفكار لتنفيذ هذه الأعمال المعروضة في متحف الشارقة للفنون، التي تتميز بتقديم رسائل قوية وتسعى لتغيير المفاهيم.

كما تحدث غارم الفنان التشكيلي الموهوب، والذي سبق أن قدم أعماله في مختلف أرجاء العالم حول جهوده ومساعيه لعرض أعماله على أوسع نطاق، وتعريف الجمهور الجديد بأسلوب الفن التصوري، إضافة إلى تقديم لمحة عن عمله مع الصغار في الاستوديو الخاص به في الرياض.

ويطّلع الزائرون القادمون إلى معرض "الأشكال الفاعلة للنحت الاجتماعي" على مجموعة من أبرز الأعمال الفنية التي ستكشف لهم العالم وتحفّزهم على النظر في القضايا الرئيسية التي تؤثر في المجتمع من منظور مختلف وجديد.

وأعربت سعادة منال عطايا مدير عام هيئة الشارقة للمتاحف، عن سعادتها بزيارة معالي نورة بنت محمد الكعبي للمعرض، الذي يبرز دور الهيئة ومساعيها لدعم الفنانين التشكيليين العرب، وتوفير المنصة الثقافية والفنية لاستعراض المواهب الفريدة فنياً وعالمياً أمام الجمهور.

وأشادت عطايا بدعم معالي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة لكافة الأنشطة والفعاليات الفنية والثقافية في مختلف أرجاء دولة الإمارات العربية المتحدة، ونشر الفنون على مستوى المنطقة بأكملها.