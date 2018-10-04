احتفاءات واحتفالات فنية عديدة بمهرجان الإسكندرية السينمائي

الشارقة 24 – رويترز:

افتتح مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، في مسرح مكتبة الإسكندرية، مساء الأربعاء، حيث أشاد الناقد الأمير أباظة رئيس المهرجان، باحتفاء المهرجان خلال دورته 34 بـ "عام الصداقة المصري اليوناني"، لتكون اليونان ضيفة شرف هذا العام، وبإطلاق اسم الفنانة القديرة "نادية لطفي" على هذه الدورة، واتخاذ "القدس عربية" شعاراً لها، والاحتفال بتكريم كوكبة من النجوم.

وكرم المهرجان من المخرج أحمد يحيى، والموسيقار عمر خيرت، ومدير التصوير ماهر راضي، والناقدة ماجدة موريس، والممثل فاروق الفيشاوي، حيث فاجأ الجمهور بالإعلان عن نبأ إصابته بالسرطان.

ويحمل شعار "القدس عربية" حضور القضية الفلسطينية في الفكر الفني، في حين كُرم المنتج الفلسطيني حسين القلا، والمخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي، كما تم اختيار الممثلة المغربية راوية، والممثل السوري عباس النوري، ضمن قائمة المكرمين العرب.

وفي إطار اختيار اليونان ضيف شرف المهرجان، كرم اثنين من رواد السينما اليونانية من أصول مصرية اسكندرية، وهما المنتج والمخرج نيكوس براكس ومدير المركز السينمائي اليوناني السابق جورج بابليوس. كما رحب بتكريم الممثلة الفرنسية آنا موجلاليس، والممثل الإسباني سباستيان هارو، والممثل الإيطالي فرانكو نيرو.