"شانيل" تحول قاعة عرض إلى شاطئ خلاب في أسبوع باريس للموضة

الشارقة 24 – رويترز:

حولت دار شانيل للأزياء قاعة عرض إلى شاطئ خلاب، من أجل عرض مجموعتها لربيع وصيف 2019.

وسارت العارضات، اللواتي ارتدين أحدث تصميمات سترات صوف التويد، التي تشتهر بها الدار، حافيات الأقدام وسط الرمال والأمواج.

وحولت الدار، قاعة عرض جراند باليه في باريس إلى شاطئ ساحر، وكان في الصفوف الأمامية للحضور المغني، فاريل وليامز، والممثلة باميلا أندرسون.

وارتدى أفراد الأمن زي حراس الشواطئ، بينما ارتدت العارضات فساتين بلا أكمام، بعضها مزدان بنقوش مرجانية، وتنورات ملونة.

وظهر كارل لاجرفيلد أكبر مصممي شانيل، في الثمانينيات من عمره، في نهاية العرض، مرتدياً سترة سوداء لتحية الحضور من كوخ خشبي.