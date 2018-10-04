الآثار الليبية في مرمى التهديدات المسلحة

الشارقة 24 – أ.ف.ب:

تحمل مدينة صبراتة الأثرية في غرب ليبيا، والمدرجة على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر، ندوب المواجهات بين المجموعات المسلحة، ما يجعل هذا الكنز الأثري الثمين عرضة للخطر.

عند الدخول إلى المدينة المبنيّة بين القرنين الثاني والثالث، تجذب انتباه الزائر آثار طلقات الرصاص على جدران المسرح المهيب، فيما تتبعثر على أرضيته بعض الرصاصات الفارغة.

ومنذ سقوط نظام الراحل معمر القذافي في العام 2011، أصبحت مدينة صبراتة الحديثة الواقعة على بعد 70 كيلومتراً من العاصمة طرابلس، نقطة الانطلاق الرئيسية للمهاجرين غير الشرعيين والمجموعات المسلحة بسبب الفراغ الأمني.

وقد أدرجت منظمة اليونسكو، صبراتة الأثرية وأربعة مواقع ليبية أخرى على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر في يوليو 2016 بسبب الأضرار التي لحقت بها والتهديدات الكثيرة المحيطة بها.

وأشارت المنظمة إلى أن ليبيا لا تزال تعاني من عدم الاستقرار وأن الجماعات المسلحة متواجدة في هذه المواقع أو على مسافة قريبة جداً.

ويؤكد المسؤولون في مصلحة الآثار الليبية أن التراث الليبي بات في خطر حقيقي بسبب انتشار المجموعات المسلحة داخل المواقع الأثرية والعمليات التي كانت تدور بالقرب أو داخل بعض المواقع ما جعلها تعيش في حالة تهديد مستمر.

وصبراتة واحدة من المدن الثلاث التي أطلق عليه قدماء اليونان اسم "تريبوليس" أي إقليم المدن الثلاث (لبدة وطرابلس وصبراتة).

وترجع أطلال المدينة الحالية في معظمها إلى القرنين الأول والثاني للميلاد في عهد الإمبراطورية الرومانية، وقد جُدّد بناء المعابد البونيقية والمحيطة بساحة السوق والإيوان القضائي والمجلس البلدي في القرن الرابع الميلادي.