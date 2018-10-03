"زايد للثقافة الإسلامية" تنظم الملتقى الأول لمعلمي الدار

الشارقة 24:

نظمت دار زايد للثقافة الإسلامية بفرعها الكائن في عجمان، الملتقى الأول لمعلمي الدار، تحت عنوان "خبرات متبادلة"، تزامناً مع يوم المعلم، ويأتي هذا الملتقى بهدف تبادل الخبرات العملية والعلمية ببرنامج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، وبحث سبل الارتقاء في أداء المعلم بما يخدم تعليم المهتدين الجدد والمهتمين بالثقافة الإسلامية واللغة العربية ويرفع من كفاءة المدرسين في الدار.

تضمن الملتقى جلستيْن، وجاءت أوراق العمل المقدمة بـ 7 محاور مختلفة حول تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، لتشير إلى التحديات التي يواجهها المدرسون مع مناقشة الحلول والوسائل بما يعمل على تطوير العملية التعليمية.

حضر الملتقى مجموعة من موظفي ومدرسي دار زايد للثقافة الإسلامية، وكان من نتائجه تدوير المعارف والعلوم بين المدرسين، وتعزيز المهارات التعليمية وتبادل طرائق التدريس المبتكرة في تعليم الطلبة.