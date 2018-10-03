برنامج " مقامات" يستعرض عبق الموسيقى العربية الأصيلة

الشارقة 24:

يشكل برنامج مقامات الذي يبث على قناة الشارقة، نقلة نوعية في عالم البرامج العربية الموسيقية الأصيلة، حيث يستضيف منشدين ومغنيين من أصحاب الفن الهادف من مختلف الدول العربية والخليجية، ليستعرضوا مواهبهم الفنية في جو من العراقة والأصالة في أسلوب فني حواري شيق، كل يوم خميس في تمام 10:00 مساءً.

ويعزز البرنامج من حضور الموسيقى العربية الأصيلة في المشهد الثقافي والفني الإماراتي، بما يعرف الثقافات الأخرى بتراث الموسيقي العربي، ويعكس صدى الثقافة العربية وتراثها الأصيل، وجمالياتها ذات النكهة المميزة من حيث التراكيب البنائية والنغمات العربية.

ويستعرض البرنامج أبرز المقامات الموسيقية وأنواعها مع الضيوف، ليعرفوا الجمهور بها، والفروقات فيما بينها، ويتخلل الحوار وصلات غنائية وإنشاديه لمجموعة من الأعمال الفنية الهادفة التي يقدمها الضيف، ويشارك في أدائها احياناً مقدم البرنامج الفنان محمد زكي والموسيقار وسيم فارس بصحبة العازف حسن سلوم.

ويحتضن البرنامج فقرات متنوعة، يتعرف خلالها محبي الفن العربي على أبرز الآلات الموسيقية وأقدمها، إلى جانب تقديم نماذج تعزز وجود الموسيقى العربية على الساحة بشكل كبير، وتلقي الضوء على أهميتها، بما يشجع الأجيال القادمة على المحافظة عليها وتعلمها.

ويستضيف البرنامج ضيوف من مختلف أطياف الفنون من مختلف الدول العربية، ومن أبرز الفنانين الذي استضافهم البرنامج، ياسين لشهب الفائز بلقب منشد الشارقة الدورة العاشرة، وخالد محجوب وعبد الله الشحي ومحمد بشار وغيرهم الكثير من المنشدين والفنانين الذين وضعوا بصمتهم الفنية في الموسيقى العربية ذات الرسالة الهادفة.

ويتعرف الجمهور خلال البرنامج على أشهر المقامات الموسيقية، التي يستعرضها بطريقة شيقة وسهلة من خلال تقديم نماذج لأعمال فنية تبين الاختلاف بين المقامات الموسيقية العربية، وعزفها على آلة البيانو لتقريب المشاهد من فكرة المقامات بطريقة سهلة وممتعة له.

يتمكن المشاهد من خلال برنامج المقامات التعرف على المقامات العربية، التي يمكن اختصارها بحروف كلمة "صنع بسحرك"، ومن أشهرها مثل مقام الرست والبياتي، والنهوند التي تصنف ضمن الإيقاعات التي تحتوي على ثلاثة أرباع درجة، وهناك أيضاً مقام " الصبا" الذي يُعبر عن حالة من الحزن والقليل من الترجي، ومن أشهر أغانيه أغنية "هو صحيح الهوى غلاب" لأم كلثوم، ولكل مقام من هذه المقامات خاصيته يتم التعرف إليها بذائقة السمع.

ويقدم البرنامج بذلك نقلة نوعية ومميزة في عالم الموسيقى العربية، حيث يختصر الثقافات ويقرب المسافات بين أقطار الوطن العربي والخليجي، ويظهر الثقافات الموسيقية المشتركة أو المختلفة بين هذه الدول، وما تتميز به كل منطقة عن غيره، ليرسخ بذلك الفن العربي بين الأجيال الجديدة، ويحفظ لها هويتها الموسيقية العريقة.