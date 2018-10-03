تكريم وطني لـ "أزنافور" صباح الجمعة في الانفاليد

الشارقة 24 – أ. ف. ب:

أعلن "قصر الإليزيه"، أن مراسم تكريم وطنية ستقام صباح الجمعة، للمغني شارل أزنافور، الذي توفي، الإثنين، عن 94 عاماً.

وسيشارك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في هذه المراسم، التي يلقي خلالها كلمة في باحة الانفاليد.

أعرب عدة مسؤولين سياسيين عن رغبتهم بإقامة هذه المراسم للاحتفاء بآخر عمالقة الأغنية الفرنسية، وكان ينبغي الحصول على موافقة العائلة لذلك.

وتوفي شارل أزنافور الإثنين بسبب "قصور في القلب والجهاز التنفسي" على مأ أظهرت نتائج التشريح.

وأثارت وفاة شارل أزنافور موجة حزن في أرمينيا من حيث تنحدر عائلته، وسيقام تكريم له فيها بمناسبة زيارة ماكرون لهذا البلد في 11 و12 أكتوبر للمشاركة في قمة الفرنكوفونية.