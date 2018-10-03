مدرسة "الأمل للصم" بالشارقة نموذجية وفق معايير "مايكروسوفت"

الشارقة 24:

للسنةِ الرابعة على التوالي، اختارت شركة مايكروسوفت العالمية مدرسة الأمل للصم التابعة لمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية كمدرسةٍ نموذجيةٍ نظراً لاتباعها سبل التعليم الحديث مع طلابها، وتركيزها على استخدام التكنولوجيا في تطوير العملية التعليمية.

وعبرت الأستاذة عفاف الهريدي مديرة المدرسة عن سعادتها بالإنجاز المميز، مؤكدةً أن جميع العاملين في المدرسة حريصون على الارتقاء بالمستوى المعرفي للطلبة الصم، وفق أفضل الممارسات العالمية، وأضافت أن المدرسة تستخدم مجموعة من أهم البرامج في تعليم الطلبة الصم كبرنامج "السكايب" الذي يسمح بتبادل الخبرات مع المدارس الأخرى، وبرنامج "سوي" الشبيه ببرنامج "البوربوينت"، لكن مع إمكانيات أفضل خاصة بالنسبة لإعداد الدروس والمحاضرات، بالإضافة إلى برنامج "الأوفيس ميكس" الذي يتيح الفرصة لتسجيل الدروس وترجمتها بلغة الإشارة، ثم رفعها إلى حسابات الطلبة على بوابة التعلم الذكي كي يتمكنوا من مراجعتها ومتابعتها في المنزل.

وأوضحت الهريدي أن عدداً من معلمي المدرسة تمكنوا من الحصول على شهادة "معلم خبير" من شركة مايكروسوفت، بعد حضورهم لدورات تدريبية في المجال على يد أمهر اختصاصي الشركة.

كما أوضحت أن 94 طالباً وطالبة ينهلون العلم في روضة ومدرسة الأم،ل 9 منهم هذه السنة سيحصلون على الشهادة الثانوية، ليلتحقوا بزملائهم الصم الذين يواصلون تعليمهم في جامعة الشارقة.

وأشارت الهريدي إلى الجهد الكبير الذي تبذله المدرسة في تعليم الأشخاص الصم، وصولاً إلى الشهادة الجامعية معتمدة في ذلك على ازدواجية اللغة "المنطوقة والإشارة" ومكرسة في سبيل هذا الهدف أحدث التقنيات الحديثة.

ختاماً أكدت مديرة مدرسة الأمل للصم العزم على مواصلة المسيرة الهادفة لتعليم الأشخاص الصم، وفق أفضل الممارسات العالمية، وتعزيز التعاون مع جميع الجهات المعنية لتحقيق هذا الهدف النبيل.