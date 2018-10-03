دائرة الثقافة بالشارقة تشارك في "منتدى الجوائز العربية" بالرياض

الشارقة 24:

افتتح، الأربعاء، منتدى الجوائز العربية في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، الذي تنظمه الأمانة العامة لجائزة الملك فيصل، بمشاركة دائرة الثقافة بالشارقة والعديد من المؤسسات الثقافية في الدول العربية، حيث يأتي المنتدى انطلاقاً من اهتمام الأمانة العامة لجائزة الملك فيصل في تطوير سبل التعاون في المجال العلمي والثقافي والتبادل المعرفي بين مؤسسات الثقافة العربية المانحة للجوائز.

وصرح سعادة عبد الله محمد العويس رئيس دائرة الثقافة في الشارقة بأن مشاركة الدائرة تأتي تلبيةً لدعوة تلقتها من الأمانة العامة لجائزة الملك فصيل، حيث تحرص الدائرة على المشاركة بهذه المنتديات التي تشكل قنوات تواصل بين الجوائز العربية، من أجل المزيد من التبادل المعرفي، ومناقشة الواقع المحيط ومستقبل الجوائز في الوطن العربي، للوصول بها إلى أعلى المستويات، من خلال السعي لاتساع نطاق المشاركة من قبل المبدعين والواعدين.

وأضاف العويس بأن الجوائز العربية كجائزة الشارقة للثقافة العربية وجائزة الشارقة للإبداع العربي وجائزة الملك فيصل والجوائز العربية المختلفة بما تتميز به من مكانة علمية وثقافية في الوسط العربي، تساهم بشكل واضح وكبير في تحفيز المسيرة العلمية وتشجيع المفكرين والعلماء من أبناء الأمة العربية في المجالات الثقافية المتنوعة.

وتضمن المنتدى الذي يستمر على مدى يومين عقد ندوتين حول الجوائز العربية، الندوة الأولى تتحدث عن "أثر الجوائز في الحراك الثقافي والعلمي في العالم العربي"، والندوة الثانية تلقي الضوء على "التأثير المباشر للجوائز لحائزيها في مسيرتهم العلمية والإبداعية"، كما سيعقد اجتماع لمسؤولي الجوائز، للتعرف على المعايير وآليات عمل الجوائز العربية، والقواسم المشتركة بينها وأوجه الاختلاف، بهدف تبادل الخبرات والتجارب المتباينة.