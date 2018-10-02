قاعة إفريقيا بالشارقة تختتم برنامجها الافتتاحي

الشارقة 24:

اختتم معهد إفريقيا، مساء الأحد الماضي، فعاليات برنامجه الافتتاحي الخاص بالاحتفال بإعادة افتتاح قاعة إفريقيا في الشارقة، أحد أقدم المنصات الثقافية في الإمارة، التي شهدت أبرز الفعاليات الثقافية والعلمية والأدبية، منذ افتتاحها في عام 1976.

وكان صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قد افتتح هذا البرنامج، يوم الثلاثاء الماضي، بحضوره حفلاً قدّم فيه الفنان وعازف الكمان التونسي زيد زواري، ثلاث مقطوعات موسيقية حملت طابعاً شرقياً ممزوجاً بالنغمات الإفريقية، بينما قدم الموسيقي والمغني يوسو ندور أحد أبرز رموز الموسيقا السنغالية والحائز على جائزة غرامي، 8 أغنيات باللغتين السنغالية والعربية تنوعت ما بين الإيقاع البطيء والسريع.

وفي ليلة مفعمة بالألوان والموسيقى والرقص، قدم أسطورة الغناء السنغالي يوسو ندور ثاني حفلاته الغنائية في قاعة إفريقيا بصحبة فرقته الموسيقية لو سوبير إليتوال دو داكار، حيث امتلأت القاعة بمحبي ندور من مختلف الجنسيات، مقدّماً ليلة موسيقية مميزة شارك الجمهور ندور غناء مجموعة من أشهر أغنياته مثل "موني موني" و"بايكات"، كما أهدى ندور لقاعة إفريقيا والجمهور المتواجد بها أغنية "إفريقيا الجديدة"، كما قدم بعض أفراد فرقته مجموعة من الرقصات الإفريقية المميزة.

وتوالت عروض الافتتاح في مساء اليوم التالي، حيث قدمت الفنانة المالية الحائزة على جائزة غرامي أومو سنغاري، حفلاً بصحبة فرقتها الموسيقية، منوّعة ما بين الروك والفانك والسول، وقد طغى الطابع الإفريقي المميز على صوتها.

واستطاعت سنغاري على مدار الحفل، إثارة حماس الجمهور عبر تقديم عشر أغنيات مشهورة لها بالإنجليزية والسواحلية ومنها: "كونكون"، و"كوناديا"، و"أنديا"، بالإضافة إلى أغنية "يالا" التي اختتمت بها الحفل وشاركها الجمهور غناء كلماتها.

كما قدم المخرج مانثيا دياوارا، ضمن فعاليات اليوم الرابع فيلماً وثائقياً بعنوان "أوبرا العالم"، والذي سلط الضوء من خلاله على قضية الهجرة وأزمة اللاجئين خاصة ما بين أوروبا وإفريقيا.

كما وثق دياوارا من خلال فيلمه عدداً من الهجرات البشرية، بالإضافة إلى مقابلات مع أربعة مثقفين بارزين وهم: فاتو ديومي، وألكسندر كلوج، ونيكول لابير، وريتشارد سينيت، حيث يناقش كل منهم الهجرة وتبعاتها من خلال عدة أمثلة وحالات إنسانية.

وقدم الموسيقي مولاتو إستاتكي، خلال حفله مجموعة من المقطوعات التي تمتزج فيها الموسيقا الأفريقية مع الأميركية والأوروبية.

واستمتع الجمهور الذي ملأ أرجاء القاعة بليلة لا تنسى عزف خلالها إستاتكي مقطوعات مختلفة من موسيقا الجاز باستخدام العديد من الآلات الموسيقية من ضمنها الإكسليفون، والبيانو، والطبول.

كما شارك في فعاليات الافتتاح الـ دي جي بيتر أدجاي، وهو فنان صوتي مفاهيمي معاصر، يعد شخصية رئيسة في المشهد الموسيقي الإفريقي المعاصر، وقد تم عرض أعماله الأدائية في تيت مودرن، ومعهد الفن في شيكاغو ودار سومرسيت وغيرها.

أما حفل المغنية الأميركية ليسا سيمون، فقد اتسم بطابع تفاعلي مليء بالحيوية حيث تجولت سيمون خلال تأديتها لأغنياتها بين الجمهور، وسلمت على العديد منهم كما رقصت بصحبتهم على أنغام موسيقا الجاز والسول، وكان لأغنيات سيمون طابعاً خاصاً حيث قدمت كل منها قصة مختلفة.

كما قدمت أغنية بعنوان "لا أملك إلا الحياة" تكريماً لوالدتها الفنانة المشهورة الراحلة نينا سيمون، بالإضافة إلى أغنية كانت والدتها قد كتبتها لها قبل رحيلها بعنوان "دون شروط".

وفي ختام عروض قاعة إفريقيا، تألقت الفنانة والمغنية الأميركية من أصول إفريقية "سومي" في تقديم عدد من الأغاني من ألبومها "إفريقيا الصغيرة" التوصيف الذي يشار به إلى حي هارلم في مدينة نيويورك.

واستطاعت سومي خلال مسيرتها الغنائية، تطوير نوع جديد هجين يشار إليه باسم "الجاز الإفريقي الجديد"، وفي عام 2014، احتل ألبومها الخامس بعنوان "صالون موسيقا لاغوس" الرقم 1 على قائمة الجاز الأميركية.