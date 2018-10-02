الموت يغيب المغني الفرنسي أزنافور عن 94 عاماً

الشارقة 24 – رويترز:

غيب الموت، الإثنين، المغني الفرنسي شارل أزنافور عن 94 عاماً، حسبما أعلن متحدث باسم المغني لوسائل إعلام فرنسية، وذلك بعد أن صعد إلى النجومية تحت رعاية الراحلة إديت بياف، وأسر قلوب الملايين على مدى عقود بأغانيه عن الحب.

ولد أزنافور في باريس لأب وأم أرمينيين، واسمه عند الميلاد شاهنور فاريناج أزنافوريان، وبدأ حياته الفنية ببيع ألحانه لمغنين فرنسيين في الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي، ومن بينهم إديت بياف وموريس شيفالييه وشارل ترونيه.

واكتشف صديقه بيير روش موهبته في كتابة الأغاني، حيث كان روش يعزف على البيانو فيما يشدو أزنافور.

وبعد الحرب العالمية الثانية، سمعت بياف عن الثنائي واصطحبتهما معها بجولة في الولايات المتحدة وكندا، حيث ألف أزنافور بعضاً من أشهر أغانيه.

وغنى أزنافور بالفرنسية والإسبانية والإنجليزية والإيطالية والألمانية، وباع أكثر من 100 مليون أسطوانة في 80 دولة، وكثيراً ما كان يوصف بفرانك سيناترا فرنسا.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من أشد المعجبين به، وغنى الكثير من أغانيه خلال حفلات الكاريوكي التي كان يحضرها وهو طالب حسبما، ذكر أحد زملائه.