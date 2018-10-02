"روستوف-أون-دون" الروسية تعود بالزمن إلى العصور الوسطى

الشارقة 24 – رويترز:

استضافت مدينة روستوف-أون-دون الروسية مهرجان "سيف دون" الذي يقام سنوياً، ليحيي أجواء العصور الوسطى، منذ انطلاقه الأول في عام 2016، عبر إقامة مبارزات بالسيوف وعروض موسيقية وغيرها من الأجواء الاحتفالية، حيث يشهد المهرجان إقبالاً من الزوار من أرجاء البلاد.

وأقبل الراغبون في عيش الأجواء التاريخية من أنحاء البلاد لاختبار مهاراتهم في المبارزة، مسلحين بالعتاد اللازم من سيوف ودروع.

وحبس الزائرون والكثير منهم أطفال، أنفاسهم مع تنافس المبارزين في الساحة المخصصة للقتال، مستخدمين كل أنواع الأسلحة المتاحة، حتى أن البعض منهم لجأ أحياناً إلى المصارعة.