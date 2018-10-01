لجنة "استشاري الشارقة" تؤكد أهمية تعزيز التميز الثقافي للإمارة

الشارقة 24:

أكدت لجنة شؤون التربية والتعليم والثقافة والشباب والإعلام، بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، على أهمية مواصلة خطتها الحالية في تعزيز البرامج والفعاليات الثقافية والتراثية، فضلاً عن الرسالة الإعلامية التي تتبناها إمارة الشارقة من خلال آليات عمل اللجنة ضمن منظومة المجلس الاستشاري.

وأشارت اللجنة إلى حرصها على تجسيد رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وما يوجه به سموه من مبادرات ومشاريع دائمة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الإثنين، بمقر المجلس الاستشاري في مدينة الشارقة، برئاسة محمد سلطان الخاصوني، وحضور وحيدة عبد العزيز محمد، وجمعة عبيد الشامسي، وراشد خلفان الغول، ومحمد سالم بن هويدن، كما حضر الاجتماع من الأمانة العامة، هدى الحمادي وإسلام الشيوي وسمية جاسم.