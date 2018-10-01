10 مجموعات تتصدر جائزة مُلتقى القصة القصيرة بالكويت

الشارقة 24 – رويترز:

تتعاون مؤسسة المُلتقى الثقافي والجامعة الأميركية في الكويت، بتنظيم جائزة المُلتقى للقصة القصيرة للسنة الـ 3 على التوالي، التي تُعد الأعلى قيمة عربياً، إذ صرحت باختيار القائمة الطويلة للفئات القصصية، وعددها 10مجموعات من 8 دول، حيث تلقت إدارة الجائزة 197 مجموعة قصصية من دول عربية وعالمية.

كما تعلن إدارة الجائزة عن القائمة القصيرة، والتي تضم 5 مجموعات قصصية فقط، في 1نوفمبر المقبل، على أن يقام حفل إعلان المجموعة القصصية الفائزة في الأسبوع الأول من ديسمبر القادم.

وتشكلت لجنة التحكيم برئاسة الناقدة الكويتية سعاد العنزي، وعضوية الناقد العراقي نجم عبد الله كاظم، والناقد السعودي محمد العباس، والروائي السوداني أمير تاج السر، والناقد التونسي عبد الدائم السلامي.

وتبلغ القيمة المالية للجائزة 20 ألف دولار، إضافة إلى تولي الجامعة الأميركية بالكويت ترجمة المجموعة القصصية الفائزة للغة الإنجليزية.

وبلمسة وفاء للكاتب الكويتي "إسماعيل فهد إسماعيل"، أحد مؤسسي الجائزة، وعضو مجلس أمنائها، الذي توفي في سبتمبر، قررت إدارة الجائزة إطلاق اسمه على الدورة الـ 3.