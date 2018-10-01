الموت يُغيب الرسام الفرنسي "رينيه بيتيون" عن عالم الكاريكاتير

الشارقة 24 - د ب أ:

توفي رسام الكاريكاتير الفرنسي رينيه بيتيون، الأحد، بعد صراع طويل مع المرض عن عمر ناهز 73 عاماً، حسبما ما أعلنت دار النشر "دارجود".

وولد بيتيون في منطقة بريتاني، غربي البلاد عام 1945، والذي عمل في بداية حياته كرسامٍ لصالح المجلة الساخرة "شارلي إبدو"، إذ كانت شخصية المخبر سيء الحظ "جاك بالمر"، من أشهر شخصياته، حيث ظهر في 15 ألبوماً، بدءاً من عام 1974.

وفاز بيتيون بالجائزة الكبرى لمهرجان "انجوليم"، للرسومات الكوميدية الشهيرة في فرنسا، عن مجمل الأعمال خلال حياته، في عام 1989، وبعد ذلك بعامين فاز بجائزة أفضل ألبوم.