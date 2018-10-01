لوحة الفنان الصيني تشاو وو كي تسجل ثمناً قياسياً في سوذبيز

الشارقة 24 – رويترز:

باعت دار سوذبيز للمزادات في هونج كونج تحفة نادرة تنتمي للفن الصيني الحديث، مسجلة ثمناً قياسياً لأغلى عمل فني يجري بيعه في دار مزادات في هونج كونج.

اللوحة الزيتية التي رسمتها ريشة الفنان الفرنسي من أصل صيني تشاو وو-كي وتحمل اسم "يونيو-أكتوبر 1985"، بيعت بما يعادل 65 مليوناً و245 ألف دولار أميركي، فيما اعتبره المزاد ثمناً قياسياً عالمياً للوحة زيتية رسمها فنان آسيوي.

ويمثل هذا الثمن أيضاً رقماً قياسياً للوحة من أعمال هذا الفنان الصيني تباع في مزاد.

وكان من المتوقع للوحة الثلاثية الكبيرة التي يمتد طولها لعشرة أمتار ويقارب ارتفاعها 3 أمتار، أن تحظى باهتمام كبير من جانب الصين رغم حالة الغموض الاقتصادي التي تؤثر على سوق الفن.

وولد تشاو وو كي لعائلة صينية مشهورة وكان والده مصرفياً ناجحاً.