"رأس المملوك جابر" تتوج بجائزة أفضل عرض بمهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة

الشارقة 24 - وليد الشيخ:

بحضور الشيخ سعيد بن صقر القاسمي، نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بخورفكان، وسعادة عبد الله العويس عضو المجلس التنفيذي، رئيس دائرة الثقافة بالشارقة، وأحمد بورحيمة مدير إدارة المسرح بالدائرة، نظمت الدائرة، مساء الأحد، الحفل الختامي لفعاليات الدورة السابعة، لمهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة.

بدأ الحفل الذي نُظم بمسرح المركز الثقافي بكلباء، بكلمة افتتاحية ألقاها وليد الزعابي، رئيس لجنة التحكيم في المهرجان، رفع فيها أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على دعمه الدائم واللا محدود للحركة المسرحية وروّادها.

وعبّر الزعابي عن سعادة لجنة التحكيم، والتي ضمت نخبة من الأكاديميين، من مختلف الدول العربية، بما حققه مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة من تطور لافت، وإتاحته الفرصة، وبآفاق واسعة، أمام الشباب المبدع لخوض تجاربه المسرحية.

جملة توصيات

وأعلن الزعابي عن جملة توصيات من لجنة التحكيم، لتحقيق مزيد من التطور للمهرجان في دوراته المقبلة، منها، ضرورة تحقيق التوازن والمقاربة العمرية بين المتنافسين، لضمان حكم أكثر دقة بناء على تناسب الخبرات، وتوفير ورش عمل في اختصاصات الصوت، والإلقاء، لتطوير مهارات المتنافسين في هذا السياق.

كما ارتأت اللجنة ضرورة الحفاظ على الخصوصية النوعية لتخصص المتنافسين، لا سيما المبتدئين منهم، تحاشياً للارتباك الذي قد يخصم من رصيد العملية الإبداعية، كما أوصت بأهمية وجود مشرف على فريق العمل المسرحي، لتحقيق التكامل الدراماتورجي والتقني للعمل.

الفائزون بجوائز المهرجان

بعد ذلك أعلنت لجنة التحكيم، الفائزين بجوائز المهرجان في دورته السابعة، وجاءت كالتالي:

توجت مسرحية "رأس المملوك جابر"، للمخرج أحمد عبد الله راشد، بجائزة أفضل عرض مسرحي، فيما حصدت مسرحية "الطاعون" للمخرج سعيد الهرش، جائزة لجنة التحكيم الخاصة.

وفازت بجائزة أفضل مخرج، ضمن العروض الـ 10 المشاركة بالمهرجان، المخرجة دينا بدر عن مسرحية "الصورة"، فيما نالت مسرحية حالة طوارئ للمخرج محمد الحنطوبي، جائزة أفضل سينوغرافيا.

وفاز بجائزة أفضل ممثل في فعاليات المهرجان كل من عبد الله الخديم من مسرحية "رأس المملوك جابر"، ومحمد جمعة عن مسرحية "الطاعون"، وأحمد بركات عن مسرحية "شيلوك والعاصفة السوداء".

كما فازت بجائزة أفضل ممثلة، كل من دينا بدر عن مسرحية "الصورة"، وأسيل زين العابدين عن مسرحية "أناس في الريح"، ومريم النقبي عن مسرحية "في العربة".

وفي ختام الحفل، قام الشيخ سعيد بن صقر القاسمي، يرافقه سعادة عبد الله العويس، وأحمد بورحيمة، بتتويج الفائزين بالجوائز، وتكريم لجنة تحكيم المهرجان، مع عدد من الجهات الراعية والداعمة لفعاليات النسخة السابعة للمهرجان.