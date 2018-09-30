معرض باريس للسيارات... 120 عاماً من التطوير

الشارقة 24 – رويترز:

في عام 1898، كانت باريس من أبرز مراكز هندسة السيارات، حيث نجح العديد من شركات صناعة السيارات في إنتاج مركبات أضحت رمزاً للصناعة، ما دفع نادي السيارات في المدينة لتنظيم معرض لتقديم أفضل الابتكارات.

وفي ذلك العام، استقبلت باريس، أول معرض للسيارات، 140 ألف زائر، ومنذ ذلك الحين أصبح المعرض حدثاً دولياً يجتذب 1.4 مليون زائر، كما باع الإخوة رينو أول سيارة من إنتاجهم في العام ذاته.

وما زالت رينو وبيجو وستروين من أكبر أصحاب العمل في فرنسا.

واستمر المعرض في دعم صناعة السيارات الفرنسية، رابع أكبر صناعة على مستوى العالم منذ الحرب العالمية الثانية حتى عام 2000، وهي التي توفر 7% من الوظائف في القطاع الصناعي في فرنسا.

وشارك في المعرض على مدار الأعوام منتجون كبار مثل مرسيدس بنز وجاجوار، فضلاً عن علامات تجارية اختفت في ظل منافسة شرسة من منتجين أقوى اقتصادياً في السوق.

ومع الركود الذي تشهده صناعة السيارات بسبب ارتفاع أسعار النفط في سبعينات القرن الماضي، اتجهت الصناعة لسيارات أصغر حجماً تناسب المدينة، ومع تنامي الاهتمام العالمي بتغييرات المناخ، قدم المعرض سيارات كهربائية وأخرى اقتصادية من حيث استهلاك الوقود.

ويشهد هذا العام إقامة الدورة 120 للمعرض، في الفترة من 4 إلى 14 أكتوبر المقبل.