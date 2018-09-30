مهرجان طنطا الدولي للشعر حراك ثقافي يدعم 30 أديباً مبدعاً

الشارقة 24 – رويترز:

تنظم جمعية شعر للأدباء والفنانين بالغربية، مهرجان طنطا الدولي للشعر، في نسخته الـ 4، وذلك بالتعاون مع وزارة الثقافة، في الفترة من 26 إلى 29 أكتوبر، وقد صرحت إدارة المهرجان بمشاركة 30 شاعراً، من 17 دولة عربية وأجنبية، فمن الجانب العربي تشارك مصر، ولبنان، والأردن، والمغرب، والكويت، وسلطنة عمان، أما من الجانب الأجنبي فتشارك الأرجنتين، والإكوادور، وإسبانيا، وهولندا، وروسيا، والولايات المتحدة.

وتقام أنشطة وفعاليات المهرجان، في جامعة طنطا، ومراكز وأندية الشباب بمحافظة الغربية، وبعض المدارس والأماكن العامة، إذ تعتبر طنطا، عاصمة محافظة الغربية، وتقع على بعد نحو 93 كيلومتراً شمالي العاصمة المصرية القاهرة.

ومن أبرز الشعراء المشاركين، الإسباني كيبا موروا، والروسية أولجا خوخلوفا، والهولندي يوست بارس، ومن مصر محمد زيدان، وأحمد الجعفري، وعبد القادر أمين.

وحقق المهرجان خلال دوراته الـ 3 السابقة، حراكاً ملموساً بفضل إقامته وسط تجمعات الشباب، وفي المؤسسات التعليمية والثقافية.