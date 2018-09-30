مخطوطة أضفت وهجاً تاريخياً على حضارة المايا بمتحف مكسيكو

الشارقة 24 – رويترز:

افتتح مؤخراً معرض بالمتحف الوطني لعلم الإنسان بمدينة مكسيكو سيتي، يعرض للجمهور مخطوطة قديمة مصورة، يصل عمرها لنحو 100 عام، تسلط ضوءً جديداً على جانب من حضارة المايا.

وبحسب المعهد الوطني لعلم الإنسان والتاريخ في المكسيك، فإن هذه الوثيقة التي تبدو كجدول، وتعرف باسم مخطوطة المايا، هي وثيقة أصلية، تعتبر أقدم وثيقة يمكن قراءتها في القارة الأمريكية، من عصر ما قبل الحقبة الإسبانية، حيث كتبت ما بين عامي 1021م و1154م.

وتضم المخطوطة 10 ورقات، يبلغ طولها 12.5 سنتيمتر، مع 3 طبقات من لحاء الشجر لحمايتها، ويشير الخبراء إلى أنها قد تكون ضمن مجموعة كانت تضم 20 ورقة على الأقل.

وأوضحت منظمة المعرض، ماريا ديل بيلار كوايران، أن الوثيقة تعكس لحظة تاريخية، تمثل المراحل الأولى للفترة ما بعد الكلاسيكية، وهي فترة الصراع من أجل البقاء، لمجتمعات كانت تعيش في قلب الأزمة مع وجود الكثير من الخوف.

وضمت المخطوطة مجموعة من الملاحظات والتنبؤات المتعلقة بحركة كوكب الزهرة، إذ أنها تعرضت للسرقة من داخل كهف في جبال ولاية "تشياباس" في الستينات، ونقلت إلى الولايات المتحدة، وتم عرضها لأول مرة في "نادي جرويلر" بنيويورك، عام 1971، قبل أن تعاد مرة أخرى إلى السلطات المكسيكية عام 1974.