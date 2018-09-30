جمعة الماجد يستقبل الفائز بجائزة "إم آي تي" للمبتكرين

الشارقة 24:

استقبل جمعة الماجد رئيس مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، بمكتبه مؤخراً الدكتور عبد القادر نصر الدين بلقاسم الفائز بجائزة "إم آي تي تكنولوجي ريفيو"، للمبتكرين دون سن الـ 35 التي تقام بدبي.

تهدف الزيارة إلى التعرف على مركز جمعة الماجد، وما يقدمه من خدمات للباحثين والطلاب خصوصاً طلاب الدراسات العليا.

وخلال اللقاء جرى طرح العديد من القضايا الثقافية، حيث تحدث الضيف عن مشروعه الذي فاز به في الجائزة، كما تحدث جمعة الماجد عن دور المركز في خدمة العلم والبحث العلمي.

وقد قام الضيف بجولة موسعة في أقسام المركز والتقى بالدكتور محمد كامل المدير العام والدكتور عز الدين بن زغيبة رئيس قسم الدراسات والنشر، والأستاذ أنور الظاهري رئيس شعبة العلاقات العامة، وزار قسم المخطوطات واطلع على المخطوطات الأصلية، وزار قاعة المطالعة وخدمات الباحثين، وقسم المكتبات الخاصة، والمعمل الرقمي، وقسم الثقافة الوطنية.