الشالوبي:"كلباء للمسرحيات القصيرة" إضافة هامة للحركة الثقافية بالشرقية

الشارقة 24 - وليد الشيخ:

أشاد الفنان الإماراتي الكبير علي الشالوبي بما حققه مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة من تطور لافت وقفزات مشهودة على مستويات الشكل والمضمون منذ انطلاق دورته الأولى في عام 2012.

واعتبر الشالوبي في تصريحات لـ "الشارقة 24"، إن الدورة السابعة للمهرجان نجحت في تحقيق أهدافها في اكتشاف العديد من العناصر المسرحية من فئات عمرية صغيرة نسبياً، إلا أنها تتمتع بالموهبة والتميز.

وأضاف إن المهرجان بما يقدمه من أطياف إبداعية متعددة، يثري الحركة الثقافية والفنية بالساحل الشرقي، مما ينبئ بطفرة مسرحية نوعية بالمنطقة في الأجل القريب.

وعبّر الشالوبي عن سعادته بردود الفعل الإيجابية والإشادة الواسعة بالمهرجان من قبل النقّاد والفنانين العرب المشاركين في فعاليات المهرجان، مثمناً جهود دائرة الثقافة وسعيها الحثيث للارتقاء بالمهرجان لمصاف المهرجانات الدولية.