سفارة الدولة في كوبا تُعرف بالثقافة والعادات الإماراتية

الشارقة 24 – وام:

نظم سعادة بدر عبد الله سعيد المطروشي، سفير الدولة لدى جمهورية كوبا، احتفالية في العاصمة الكوبية للتعريف بثقافة وعادات وتقاليد الإمارات، حضرها نخبة من ممثلي الهيئات الثقافية والإعلامية وممثلون من الوزارات المعنية في كوبا.

وأكد سعادة سفير الدولة في كلمته أهمية التعريف بالثقافات الأمر الذي يسهم في توطيد العلاقات بين الشعوب.

وقدم من خلال الأفلام الوثائقية والصور شرحاً عن بعض عادات الإمارات، كفن العيّالة وطريقة تقديم القهوة والأعمال الحرفية التقليدية كالسدو، إضافة إلى الأكلات الإماراتية.

ومن جانبهم، عبر الحضور عن انبهارهم بما حققته الإمارات من تقدم في فترة وجيزة، مشيدين باهتمام الإمارات بالثقافة والتواصل الحضاري.