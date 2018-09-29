القصباء تستضيف مهرجان "انعكاس" ديسمبر المقبل

الشارقة 24 – وام:

تستضيف القصباء الوجهة السياحية والعائلية الترفيهية في إمارة الشارقة خلال الفترة من 20 حتى 31 من ديسمبر المقبل، المهرجان الفني الأول من نوعه في الإمارة "انعكاس" الذي يوفر منصة إبداعية للفنانين والنحاتين والمصورين والموسيقيين، تُمكّنهم من التعبير عن فنونهم المختلفة، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للجمهور للاستمتاع بجملة من الأنشطة والفعاليات الفنية.

وأعلنت إدارة القصباء عن فتح باب التسجيل للفنانين من مختلف المجالات أبرزها التصوير والرسم والتلوين والنحت والأعمال الفنية على الورق وفنون الأداء المسرحية والفنون التركيبية والصوتية والمرئية والبصرية وغيرها وذلك قبل 27 أكتوبر المقبل.

وأكدت خلود سالم الجنيبي مدير القصباء، أن القصباء تسعى من خلال تنظيمها لهذا المهرجان الفني إلى تأسيس مهرجان ثقافي سنوي متكامل يحتفي بباقة من الفنون المختلفة ويقدم أحدث التوجهات المحلية والعالمية في هذه المجالات، بما يعزز من مكانة الشارقة الثقافية المتميزة في دولة الإمارات العربية المتحدة وينسجم مع استراتيجية القصباء الرامية لأن تكون وجهة عائلية وسياحية متكاملة لجميع أفراد العائلة طيلة أيام السنة.