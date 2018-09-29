شبكة الشارقة لحماية الطفولة تختتم ورشة فنية

الشارقة 24 – وام:

اختتمت شبكة الشارقة لحماية الطفولة، ورشة "فنيات الأسئلة السقراطية في المقابلة الإرشادية ".

وجاءت الورشة التي قدمتها الدكتورة بنة بوزبون، من مملكة البحرين، على مدار خمسة أيام في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ضمن المرحلة الأولى للبرنامج التخصصي في حماية الطفل، للتعرف على دراسة الحالة كمفهوم وأسلوب، والتطور التاريخي لها وأهم أدوات جمع البيانات.

وأكدت عائشة عبد الله بن علي، مديرة شبكة الشارقة لحماية الطفولة، أن الورشة تضمنت عدداً من المحاور، مثل مفاهيم أساسية في دراسة الحالة، والملامح الأساسية لدراسة الحالة وأساليب جمع المعلومات والبيانات لدراسة الحالة.