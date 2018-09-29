دائرة الثقافة بالشارقة تطلق مهرجان "المفرق" للشعر بالأردن 4 أكتوبر

الشارقة 24 – وام:

تطلق دائرة الثقافة بالشارقة، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، خلال الفترة من 4 حتى 6 أكتوبر المقبل، فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان "المفرق" للشعر العربي في الأردن، بمشاركة نخبة من الشعراء الأردنيين والعرب.

وستتوزع أمسيات المهرجان في مسارح "أسامة المشيني والمكتبة الوطنية وقاعة بلدية المفرق الكبرى".

وأكد سعادة عبد الله محمد العويس، رئيس دائرة الثقافة في الشارقة، أن بيت الشعر في محافظة المفرق بالأردن، ينظم بشكل متواصل فعاليات ومنتديات وأمسيات شعرية على مدار العام، وأضحى وجهة لمحبي الأدب والشعر حيث يلعب دوراً بارزاً في استنهاض الحراك الثقافي بين المبدعين في المملكة الأردنية.

وأضاف العويس أن بيوت الشعر في البلدان العربية، برعاية ودعم من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تستضيف الملتقيات والمهرجانات الشعرية شهرياً، تعزيزاً للحراك الثقافي في الوطن العربي ورفداً للساحات الثقافية بنتاجات إبداعية مميزة، وخلاقة، تسهم في التقارب الإنساني، مما يعزز الرؤية والتوجه ضمن مشروع ريادي للشارقة عاصمة الثقافة العربية والإسلامية، والعاصمة العالمية للكتاب.

ويضم برنامج المهرجان فقرات فنية من التراث الأردني، والعديد من الأمسيات الشعرية المتنوعة.