مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات بالشارقة ينظم ورشة "مهارات التفكير"

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:

نظّم مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات بالشارقة، ورشة عمل طلابية بعنوان "كيف أنمّي مهارات التفكير الناقد لدي؟"، في مقر المجلس بالطلاع، صباح السبت، قدمها د. رائد صبحي، مسؤول اللجنة الإدارية بالمجلس، ومدير مدرسة تريم الأميركية الخاصة، واستهدفت طلاب وطالبات الصفوف من السادس إلى الثاني عشر.

وأكد جاسم المازمي، رئيس مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات بالشارقة، بأن الورشة تهدف إلى تنمية التفكير الناقد لدى الطلبة، والذي يعتبر أحد أهم مهارات القرن الواحد والعشرين، حيث تسعى المؤسسات الأكاديمية في الدولة إلى مساعدة الطلبة على اكتسابها من أجل تحقيق الأجندة الوطنية 2021.

واعتبر د. رائد صبحي، أن مهارات التفكير الناقد، تتعدى الـ 30 مهارة، وقد ركزت الورشة على 4 مهارات أساسية، وهي: التمييز بين الحقيقة والرأي، والاستنتاج والتحليل، والتقييم، وإصدار الحكم، حيث أن جميع الأمثلة التي تحتويها ورقة النشاط للطلبة والطالبات هي من منهاج وزارة التربية والتعليم.