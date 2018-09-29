"الشارقة للكتاب" تعلن عن تفاصيل الدورة الـ 37 من "معرض الكتاب" الإثنين

الشارقة 24:

تنظم هيئة الشارقة للكتاب في الساعة العاشرة من صباح الإثنين، مؤتمراً صحافياً في مقر الهيئة، للإعلان عن تفاصيل فعاليات الدورة الـ 37 لمعرض الشارقة الدولي للكتاب، الذي ينطلق خلال الفترة من 31 أكتوبر ويستمر حتى 10 نوفمبر المقبل، في مركز إكسبو الشارقة.

ويتحدث خلال المؤتمر كل من سعادة أحمد العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب، وسعادة محمد خلف، مدير عام مؤسسة الشارقة للإعلام، وسعادة محمد العميمي، مدير عام "اتصالات" بالإنابة، نائب رئيس شركات الأعمال وخدمة العملاء، ود. أكيما أوميزاوا القنصل العام الياباني، بحضور عدد من ممثلي المؤسسات والهيئات المنظمة والراعية للمعرض.

ويستعرض المؤتمر أبرز فعاليات المعرض، التي تشمل العديد من الندوات، والجلسات النقاشية والحوارية، والأمسيات الشعرية والأدبية، إضافة إلى الإعلان عن أبرز الشخصيات الثقافية والفكرية والإعلامية الحاضرة والمشاركة في المعرض، من مختلف دول العالم.

وتدعو هيئة الشارقة للكتاب ممثلي وسائل الإعلام، والناشرين، والكتّاب، والمثقفين، وكافة المهتمين بالتعرف على برنامج فعاليات الدورة المقبلة، من معرض الشارقة الدولي للكتاب، إلى حضور المؤتمر الصحفي الذي سيكون مفتوحاً أمام الجميع.